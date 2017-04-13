"Юнайтед" упустил победу против "Андерлехта"
Чересчур расслабившись в концовке, "Манчестер Юнайтед" упустил победу в первом четвертьфинальном матче Лиги Европы против "Андерлехта" — 1:1.
После победы 0:3 над "Сандерлендом" в субботу главный тренер "красных дьяволов" Жозе Моуриньо внедрил в стартовый состав своей команды Люка Шоу, Маруана Феллайни и Андера Эрреру.
Присмотревшись к сопернику и не увидев особой для себя угрозы, "Юнайтед" достаточно быстро забрал инициативу и принялся искать путь к чужим воротам. На 17-й минуте гостям едва не удался быстрый гол, когда голкипер "Андерлехта" Рубен Мартинес отразил удар в упор Златана Ибрагимовича, а добивание Джесси Лингарда пришлось в штангу.
"Дьяволы" смотрелись гораздо предпочтительнее и на 36-й минуте закономерно открыли счет. Антонио Валенсия прострелил с правого фланга в штрафную, где удар в касание нанес Маркус Рэшфорд. Голкипер среагировал, на отскочивший мяч достался Генриху Мхитаряну, который с довольно острого угла был точен.
Для полного комфорта гостям не хватало второго гола, однако их попытки развить преимущество были чересчур вялыми. "Юнайтед" слишком пижонил — как у своих ворот, так и у чужих — и на 86-й минуте был за это наказан. Леандер Дендонкер из центра штрафной площади замкнул головой подачу с левого фланга — 1:1.
Играя активно и много двигаясь по полю, "Юнайтед" уверенно превосходил своего соперника. Однако забитый гол гол расслабил "дьяволов", они потеряли хватку, и "Андерлехт" этим воспользовался, сохранив интригу на ответную встречу.
"Андерлехт" (Бельгия) — "Манчестер Юнайтед" (Англия) — 1:1 (0:1)
Голы: Дендокер 86 — Мхитарян 36.
"Андерлехт": Рубен Мартинес, Аппиа, Мбоджи, Нюйтинк, Обрадович, Бруно (Кипрчу 58), Тилеманс, Дендонкер, Станчу (Ханни 65), Ачимпонг, Телин (Теодорчик 75).
"Манчестер Юнайтед": Ромеро, Валенсия, Байи, Рохо, Дармиан, Кэррик, Погба, Мхитарян (Фосу-Менса 90), Лингард (Мартиаль 63), Рэшфорд (Феллайни 75), Ибрагимович.
Предупреждения: Обрадович — Мхитарян, Кэррик, Фосу-Менса.
13.04.2017 23:55
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Последние комментарии:
Ебать лион затащили пресс, красавы, а я уже успел выебать всех матерей игроков основы
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Скумчестер=кекс=паласх-решето=обоссанцы
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Поскорее нужно расформировать этот красный недоклуб .
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старый конь покажет кунфу на трафорде
в след сезоне будет цирк
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скум ждет ничейку в воскр... цирк))
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Ждем ничейку и в воскресенье!!!
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великолепный матч, просто в газон втоптали бельгийский недоклуб.
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в последнее время все больше доставляет затокан Ибры после очередного фейла его партнеров.
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да хули вы ноете, голевая ничейка норм на выезде
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Результаты становятся прогнозируемые, однако здравствуйте.
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помойка е6аная. ссаный скам наxуй
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А ха ха! День Сурка продолжается. Убогий второй тайм просто. А ради чего? Чтобы тип сэкономить силы против пенсов? Гордыня берет свое. Если кто-то верил, что Моур именился/изменится в МЮ, вот вам еще одно подтверждение, что люди не меняются
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Изи просто предсказал счет. МЮ до боли предсказуем и туповат. Следующий сезон - последний шанс Моура доказать, что он не последний конченный физрук.
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Помойка. Просто помойка
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Почему то совсем неудивительно...
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Хуйланы
Сколько можно моментов пороть?
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мю мощно смотрелся против Андерлехта и даже смог сыграть в ничейку с ними. Молодцы. Против такого мю пенсам будет тяжко в воскр
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вместо того чтобы 2 забить, пропустили по привычке, это уже не смешно... а погба вообще дно, неудачник пи3дец какой
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скуму уже гандоны забивают
скатились,леол
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Моур- "бог" замен.
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