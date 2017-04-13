"Юнайтед" упустил победу против "Андерлехта"

Генрих Мхитарян Чересчур расслабившись в концовке, "Манчестер Юнайтед" упустил победу в первом четвертьфинальном матче Лиги Европы против "Андерлехта" — 1:1.

После победы 0:3 над "Сандерлендом" в субботу главный тренер "красных дьяволов" Жозе Моуриньо внедрил в стартовый состав своей команды Люка Шоу, Маруана Феллайни и Андера Эрреру.

Присмотревшись к сопернику и не увидев особой для себя угрозы, "Юнайтед" достаточно быстро забрал инициативу и принялся искать путь к чужим воротам. На 17-й минуте гостям едва не удался быстрый гол, когда голкипер "Андерлехта" Рубен Мартинес отразил удар в упор Златана Ибрагимовича, а добивание Джесси Лингарда пришлось в штангу.

"Дьяволы" смотрелись гораздо предпочтительнее и на 36-й минуте закономерно открыли счет. Антонио Валенсия прострелил с правого фланга в штрафную, где удар в касание нанес Маркус Рэшфорд. Голкипер среагировал, на отскочивший мяч достался Генриху Мхитаряну, который с довольно острого угла был точен.

Для полного комфорта гостям не хватало второго гола, однако их попытки развить преимущество были чересчур вялыми. "Юнайтед" слишком пижонил — как у своих ворот, так и у чужих — и на 86-й минуте был за это наказан. Леандер Дендонкер из центра штрафной площади замкнул головой подачу с левого фланга — 1:1.

Играя активно и много двигаясь по полю, "Юнайтед" уверенно превосходил своего соперника. Однако забитый гол гол расслабил "дьяволов", они потеряли хватку, и "Андерлехт" этим воспользовался, сохранив интригу на ответную встречу.

"Андерлехт" (Бельгия) — "Манчестер Юнайтед" (Англия) — 1:1 (0:1)

Голы: Дендокер 86 — Мхитарян 36.

"Андерлехт": Рубен Мартинес, Аппиа, Мбоджи, Нюйтинк, Обрадович, Бруно (Кипрчу 58), Тилеманс, Дендонкер, Станчу (Ханни 65), Ачимпонг, Телин (Теодорчик 75).

"Манчестер Юнайтед": Ромеро, Валенсия, Байи, Рохо, Дармиан, Кэррик, Погба, Мхитарян (Фосу-Менса 90), Лингард (Мартиаль 63), Рэшфорд (Феллайни 75), Ибрагимович.

Предупреждения: Обрадович — Мхитарян, Кэррик, Фосу-Менса.


Метки Андерлехт, Лига Европы, Манчестер Юнайтед, обзор матча

Автор mihajlo   

Дата 13.04.2017 23:55

Количество просмотров Просмотров: 1049

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме

Последние комментарии:




  1. rollbin 14.04.2017 00:48 # rollbin
    Ебать лион затащили пресс, красавы, а я уже успел выебать всех матерей игроков основы

    (ответить)

  2. lauda 14.04.2017 00:40 # lauda
    Скумчестер=кекс=паласх-решето=обоссанцы

    (ответить)

  3. chebrec 14.04.2017 00:34 # chebrec
    Поскорее нужно расформировать этот красный недоклуб .

    (ответить)

  4. blackdreamer 14.04.2017 00:24 # blackdreamer
    старый конь покажет кунфу на трафорде
    в след сезоне будет цирк

    (ответить)

  5. apucmokpam 14.04.2017 00:23 # apucmokpam
    скум ждет ничейку в воскр... цирк))

    (ответить)

  6. manreds 14.04.2017 00:19 # manreds
    Ждем ничейку и в воскресенье!!!

    (ответить)

  7. mdfjvnlabngmlas 14.04.2017 00:19 # mdfjvnlabngmlas
    великолепный матч, просто в газон втоптали бельгийский недоклуб.

    (ответить)

  8. anti-skvozer 14.04.2017 00:16 # anti-skvozer
    в последнее время все больше доставляет затокан Ибры после очередного фейла его партнеров.

    (ответить)

  9. tvinkovod 14.04.2017 00:08 # tvinkovod
    да хули вы ноете, голевая ничейка норм на выезде

    (ответить)

  10. nemovista 14.04.2017 00:05 # nemovista
    Результаты становятся прогнозируемые, однако здравствуйте.

    (ответить)

  11. narcot 14.04.2017 00:04 # narcot
    помойка е6аная. ссаный скам наxуй

    (ответить)

  12. anti-skvozer 14.04.2017 00:04 # anti-skvozer
    А ха ха! День Сурка продолжается. Убогий второй тайм просто. А ради чего? Чтобы тип сэкономить силы против пенсов? Гордыня берет свое. Если кто-то верил, что Моур именился/изменится в МЮ, вот вам еще одно подтверждение, что люди не меняются

    (ответить)

  13. dayver 14.04.2017 00:02 # dayver
    Изи просто предсказал счет. МЮ до боли предсказуем и туповат. Следующий сезон - последний шанс Моура доказать, что он не последний конченный физрук.

    (ответить)

  14. mousta 14.04.2017 00:01 # mousta
    Помойка. Просто помойка

    (ответить)

  15. manreds 14.04.2017 00:00 # manreds
    Почему то совсем неудивительно...

    (ответить)

  16. shadow10 14.04.2017 00:00 # shadow10
    Хуйланы
    Сколько можно моментов пороть?

    (ответить)

  17. apucmokpam 14.04.2017 00:00 # apucmokpam
    мю мощно смотрелся против Андерлехта и даже смог сыграть в ничейку с ними. Молодцы. Против такого мю пенсам будет тяжко в воскр

    (ответить)

  18. jaguar 14.04.2017 00:00 # jaguar
    вместо того чтобы 2 забить, пропустили по привычке, это уже не смешно... а погба вообще дно, неудачник пи3дец какой

    (ответить)

  19. hamann20 13.04.2017 23:58 # hamann20
    скуму уже гандоны забивают
    скатились,леол

    (ответить)

  20. redman31 13.04.2017 23:58 # redman31
    Моур- "бог" замен.

    (ответить)

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий

Поиск: