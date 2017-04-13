"Юнайтед" упустил победу против "Андерлехта"

Чересчур расслабившись в концовке, "Манчестер Юнайтед" упустил победу в первом четвертьфинальном матче Лиги Европы против "Андерлехта" — 1:1.

После победы 0:3 над "Сандерлендом" в субботу главный тренер "красных дьяволов" Жозе Моуриньо внедрил в стартовый состав своей команды Люка Шоу, Маруана Феллайни и Андера Эрреру.



Присмотревшись к сопернику и не увидев особой для себя угрозы, "Юнайтед" достаточно быстро забрал инициативу и принялся искать путь к чужим воротам. На 17-й минуте гостям едва не удался быстрый гол, когда голкипер "Андерлехта" Рубен Мартинес отразил удар в упор Златана Ибрагимовича, а добивание Джесси Лингарда пришлось в штангу.



"Дьяволы" смотрелись гораздо предпочтительнее и на 36-й минуте закономерно открыли счет. Антонио Валенсия прострелил с правого фланга в штрафную, где удар в касание нанес Маркус Рэшфорд. Голкипер среагировал, на отскочивший мяч достался Генриху Мхитаряну, который с довольно острого угла был точен.



Для полного комфорта гостям не хватало второго гола, однако их попытки развить преимущество были чересчур вялыми. "Юнайтед" слишком пижонил — как у своих ворот, так и у чужих — и на 86-й минуте был за это наказан. Леандер Дендонкер из центра штрафной площади замкнул головой подачу с левого фланга — 1:1.



Играя активно и много двигаясь по полю, "Юнайтед" уверенно превосходил своего соперника. Однако забитый гол гол расслабил "дьяволов", они потеряли хватку, и "Андерлехт" этим воспользовался, сохранив интригу на ответную встречу.



"Андерлехт" (Бельгия) — "Манчестер Юнайтед" (Англия) — 1:1 (0:1)



Голы: Дендокер 86 — Мхитарян 36.



"Андерлехт": Рубен Мартинес, Аппиа, Мбоджи, Нюйтинк, Обрадович, Бруно (Кипрчу 58), Тилеманс, Дендонкер, Станчу (Ханни 65), Ачимпонг, Телин (Теодорчик 75).



"Манчестер Юнайтед": Ромеро, Валенсия, Байи, Рохо, Дармиан, Кэррик, Погба, Мхитарян (Фосу-Менса 90), Лингард (Мартиаль 63), Рэшфорд (Феллайни 75), Ибрагимович.



Предупреждения: Обрадович — Мхитарян, Кэррик, Фосу-Менса.