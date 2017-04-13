Гвардиола собирается чередовать своих голкиперов в остатке сезона

Рулевой "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола признался, что не определился с основным голкипером на остаток сезона и планирует чередовать Клаудио Браво и Вилли Кабальеро.

Еще недавно казалось, что 35-летний Кабальеро, чей контракт истекает в конце сезона, окончательно вытеснил Браво в запас, однако на матч прошлого уикенда против "Халла" именно Клаудио была доверена честь защищать ворота.



И хотя в том матче против аутсайдера Браво практически не имел работы, это не помешало ему отметиться очередным ляпом, не справившись с единственным точным ударом "тигров" в створ. В преддверии выезда к "Саутгемптону" в субботу Гвардиола дал понять, что для него вратарский вопрос все еще открыт.



"Я хочу, чтобы оба голкипера принимали участие в процессе — я доверяю им обоим. На прошлой неделе я решил довериться Клаудио, но от настоящего момента и до окончания сезона я буду принимать решение перед каждым отдельным матчем, в зависимости от стиля соперника и, например, того, используют ли они высокий прессинг", — цитирует Гвардиолу The Guardian.