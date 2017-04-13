"Эвертон" дал время Баркли до конца сезона

Тренер "Эвертона" Рональд Куман уточнил условия своего ультиматума перед полузащитником Россом Баркли и заявил, что у того есть время до конца сезона, чтобы определиться со своим будущим.

Напомним, ранее в этом месяце Куман потребовал от своего подопечного определиться — либо Росс продлевает свой истекающий через год контракт, либо будет продан грядущим летом.



Продолжая оказывать давление на 23-летнего игрока сборной Англии, Куман заявил, что у Баркли остается чуть более месяца на размышления.



"Я разговаривал с Россом несколько недель назад, и он упоминал о своих амбициях играть в Лиге Чемпионов. Я сказал ему, что разделяю его амбиции".



"Мы движемся в хорошем направлении, и он является нашим ключевым игроком. Он свой в этом клубе, свой в этом городе, и мне кажется, что для него нет места лучше".



"Думаю, это нормально, что у игроков есть амбиции. Каждый игрок и тренер хочет выступать в Лиг Чемпионов. Наш следующий шаг — попасть в Европу, хотя это и сложно. Было бы идеально финишировать пятыми или шестыми, потому что тогда мы избежим квалификационной стадии".



"Я не участвую в переговорах, но я знаю, что руководство общается с его агентом. Конечно, нам нужен ответ насчет контракта до конца сезона. Мы сделаем ему хорошее предложение. Предложение, которое он заслуживает".



"Учитывая то, как он прогрессирует в этом сезоне, "Эвертон" видится мне лучшим местом для продолжения его карьеры", — цитирует Кумана Sky Sports.