Почеттино: "Алли может превзойти Неймара"

Маурисио Почеттино и Деле Алли Главный тренер "Тоттенхэма" Маурисио Почеттино считает, что полузащитник Деле Алли может затмить звезду "Барселоны" Неймара.

С момента своего дебюта за "шпор" в прошлом сезоне Алли успел забить 26 мячей и сделать 14 результативных передач в рамках Премьер-Лиги, а также обратил на себя внимание европейских грандов вроде "Реала" и ПСЖ.

По мнению Почеттино, Деле обладает таким безграничным потенциалом, что может превзойти даже звездного нападающего "Барселоны" Неймара.

"Думаю, у Деле совершенно другой характер по сравнению с Неймаром. Но он тоже особенный игрок, и в этом нет никаких сомнений. Я не знаю, играет ли он на уровне Неймара прямо сейчас, но у Деле есть потенциал, чтобы его превзойти".

"Деле – невероятный, великолепный игрок, который еще очень молод, но обладает громадным потенциалом. Посмотрим, чего он сможет добиться в будущем", - цитирует Почеттино ESPN.



Метки Алли, Неймар, Почеттино, Тоттенхэм

Автор foxmcfc   

Дата 13.04.2017 20:00

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  1. mousta 13.04.2017 20:11 # mousta
    Долбаеб, ты пьян, иди проспись

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  2. mancunia-planet 13.04.2017 20:07 # mancunia-planet
    в Реал перейдет, но это не точно

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