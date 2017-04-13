Почеттино: "Алли может превзойти Неймара"

Главный тренер "Тоттенхэма" Маурисио Почеттино считает, что полузащитник Деле Алли может затмить звезду "Барселоны" Неймара.

С момента своего дебюта за "шпор" в прошлом сезоне Алли успел забить 26 мячей и сделать 14 результативных передач в рамках Премьер-Лиги, а также обратил на себя внимание европейских грандов вроде "Реала" и ПСЖ.



По мнению Почеттино, Деле обладает таким безграничным потенциалом, что может превзойти даже звездного нападающего "Барселоны" Неймара.



"Думаю, у Деле совершенно другой характер по сравнению с Неймаром. Но он тоже особенный игрок, и в этом нет никаких сомнений. Я не знаю, играет ли он на уровне Неймара прямо сейчас, но у Деле есть потенциал, чтобы его превзойти".



"Деле – невероятный, великолепный игрок, который еще очень молод, но обладает громадным потенциалом. Посмотрим, чего он сможет добиться в будущем", - цитирует Почеттино ESPN.