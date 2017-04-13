Моуриньо выставит сильнейший состав против "Челси"

Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуриньо пообещал, что выставит сильнейший состав на воскресный матч Премьер-Лиги против "Челси".

Несмотря на то, что в остатке сезона Моуриньо отдает явное предпочтение Лиге Европы, португалец не собирается жертвовать Премьер-Лигой. Пока у "дьяволов" остаются шансы финишировать в топ-4, Жозе будет играть сильнейшим составом.



"У нас остаются математические шансы на попадание в топ-4, поэтому если мы сыграем против "Челси" второй командой, вы уничтожите меня в прессе. Это футбольная страна, и за такое решение она меня просто убьет".



"Нет никаких причин сдаваться хотя бы потому, что у нас еще остаются шансы на попадание в первую четверку. Если в какой-то момент наши шансы будут сведены к нулю, никто не сможет меня раскритиковать за выбор состава".



"Если мы подойдем к отрезку из встреч с "Тоттенхэмом", "Кристал Пэлас" и "Саутгемптоном", лишившись шансов на попадание в топ-4, то мы сосредоточимся на Лиге Европы. Сейчас мы не знаем, как поступим в этот момент - в конце концов нам еще только предстоит сыграть (в 1/4 финала Лиги Европы) с "Андерлехтом".



"В Премьер-Лиге еще ничего не закончилось. Мы должны просто показывать свою лучшую игру и надеяться на то, что сумеем избежать травм и дисквалификаций. Пока шансы есть, мы будем бороться за место в четверке", - сообщил Моуриньо Manchester Evening News.