"Арсенал" готов сделать Санчеса самым высокооплачиваемым игроком Премьер-Лиги
"Арсенал" предпринял решающую попытку удержать вингера Алексиса Санчеса, предложив чилийцу контракт с зарплатой в 300 тысяч фунтов в неделю.
Как известно, 28-летний чилиец не спешит подписывать новый контракт с "канонирами", хотя соответствующие переговоры стартовали еще в начале сезона. Санчес требует от клуба не только подтверждения амбиций на трансферном рынке, но и солидной прибавки к зарплате.
На этой неделе выяснилось, что Алексис уже склоняется к уходу из "Арсенала", рассматривая варианты с трансфером в "Челси" или "Манчестер Сити". В ответ "пушкари" сделали Санчесу последнее, но удивительно щедрое предложение по новой сделке.
Как сообщает Evening Standard, клуб с "Эмирейтс" готов сделать Алексиса самым высокооплачиваемым игроком Премьер-Лиги с зарплатой в 300 тысяч фунтов каждые семь дней. Столько не получает даже вернувшийся в "Манчестер Юнайтед" полузащитник Поль Погба. Оклад француза составляет лишь 290 тысяч фунтов каждые в неделю.
По информации источника, такое беспрецедентное для "Арсенала" решение связано с опасением боссов клуба, что Санчес непременно уйдет к конкуренту по Премьер-Лиге. По всей видимости, аналогичный оклад стоит ждать и плеймейкеру Месуту Озил, чей контракт тоже истекает в конце следующего сезона.
13.04.2017 17:00
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Последние комментарии:
ниит, вы фсе вретии!!
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Оййблеа кому вы чешете эту шляпу эфиопы? Какие тристатыщ это же аснл епт. На такое только ебанаты хохлы поведуться этим болезным простительно
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развели гг как лохов
озилу платить более 150 это вообще зашквар
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норм мсье приперло раз решил кубышку распечатать.
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Хорошо что мы можем себе это позволить в отличие от скаузеров пенсов и прочего отребья
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Мешки
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