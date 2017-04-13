"Арсенал" готов сделать Санчеса самым высокооплачиваемым игроком Премьер-Лиги

Алексис Санчес "Арсенал" предпринял решающую попытку удержать вингера Алексиса Санчеса, предложив чилийцу контракт с зарплатой в 300 тысяч фунтов в неделю.

Как известно, 28-летний чилиец не спешит подписывать новый контракт с "канонирами", хотя соответствующие переговоры стартовали еще в начале сезона. Санчес требует от клуба не только подтверждения амбиций на трансферном рынке, но и солидной прибавки к зарплате.

На этой неделе выяснилось, что Алексис уже склоняется к уходу из "Арсенала", рассматривая варианты с трансфером в "Челси" или "Манчестер Сити". В ответ "пушкари" сделали Санчесу последнее, но удивительно щедрое предложение по новой сделке.

Как сообщает Evening Standard, клуб с "Эмирейтс" готов сделать Алексиса самым высокооплачиваемым игроком Премьер-Лиги с зарплатой в 300 тысяч фунтов каждые семь дней. Столько не получает даже вернувшийся в "Манчестер Юнайтед" полузащитник Поль Погба. Оклад француза составляет лишь 290 тысяч фунтов каждые в неделю.

По информации источника, такое беспрецедентное для "Арсенала" решение связано с опасением боссов клуба, что Санчес непременно уйдет к конкуренту по Премьер-Лиге. По всей видимости, аналогичный оклад стоит ждать и плеймейкеру Месуту Озил, чей контракт тоже истекает в конце следующего сезона.



Метки Арсенал, Санчес

Автор foxmcfc   

Дата 13.04.2017 17:00

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  1. apucmokpam 13.04.2017 17:15 # apucmokpam
    ниит, вы фсе вретии!!

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  2. alarma 13.04.2017 17:15 # alarma
    Оййблеа кому вы чешете эту шляпу эфиопы? Какие тристатыщ это же аснл епт. На такое только ебанаты хохлы поведуться этим болезным простительно

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  3. funkyfresh 13.04.2017 17:12 # funkyfresh
    развели гг как лохов

    озилу платить более 150 это вообще зашквар

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  4. mata05 13.04.2017 17:11 # mata05
    норм мсье приперло раз решил кубышку распечатать.

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  5. awesome-arsenal 13.04.2017 17:02 # awesome-arsenal
    Хорошо что мы можем себе это позволить в отличие от скаузеров пенсов и прочего отребья

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  6. januzaj00 13.04.2017 17:00 # januzaj00
    Мешки

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