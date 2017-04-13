"Арсенал" готов сделать Санчеса самым высокооплачиваемым игроком Премьер-Лиги

"Арсенал" предпринял решающую попытку удержать вингера Алексиса Санчеса, предложив чилийцу контракт с зарплатой в 300 тысяч фунтов в неделю.

Как известно, 28-летний чилиец не спешит подписывать новый контракт с "канонирами", хотя соответствующие переговоры стартовали еще в начале сезона. Санчес требует от клуба не только подтверждения амбиций на трансферном рынке, но и солидной прибавки к зарплате.



На этой неделе выяснилось, что Алексис уже склоняется к уходу из "Арсенала", рассматривая варианты с трансфером в "Челси" или "Манчестер Сити". В ответ "пушкари" сделали Санчесу последнее, но удивительно щедрое предложение по новой сделке.



Как сообщает Evening Standard, клуб с "Эмирейтс" готов сделать Алексиса самым высокооплачиваемым игроком Премьер-Лиги с зарплатой в 300 тысяч фунтов каждые семь дней. Столько не получает даже вернувшийся в "Манчестер Юнайтед" полузащитник Поль Погба. Оклад француза составляет лишь 290 тысяч фунтов каждые в неделю.



По информации источника, такое беспрецедентное для "Арсенала" решение связано с опасением боссов клуба, что Санчес непременно уйдет к конкуренту по Премьер-Лиге. По всей видимости, аналогичный оклад стоит ждать и плеймейкеру Месуту Озил, чей контракт тоже истекает в конце следующего сезона.