Анонс матча "Андерлехт" — "Манчестер Юнайтед"

В четверг вечером "Манчестер Юнайтед" проведет важнейший для себя матч, сыграв в Брюсселе с "Андерлехтом" в рамка 1/4 финала Лиги Европы.

Сезон "красных дьяволов" вступает в завершающую и одновременно определяющую стадию. Апрель должен показать, каковы шансы команды Жозе Моуриньо отправиться в Лигу Чемпионов.



"Юнайтед" все еще продолжает борьбу за попадание в топ-4 Премьер-Лиги, но Моуриньо уже не делает из этого секрета — Лига Европы является приоритетным турниром для его команды, ведь это возможность обеспечить себе не только путевку в Лигу Чемпионов, но и очередной трофей, в дополнение к Суперкубку Англии и Кубку Лиги, которые "дьяволы" выиграли ранее в этом сезоне.



Скромный по меркам своего соперника "Андерлехт" может похвастать тем, что выиграл два последних домашних матча против "Юнайтед" — 3:1 в ноябре 1968 и 2:1 в октябре 2000.



Свою самую крупную победу в истории "Юнайтед" одержал именно над "Андерлехтом" — 10:0 в сентябре 1956.



За свою тренерскую карьеру Жозе Моуриньо уже доводилось дважды обыгрывать "Андерлехт" — с "Челси" на групповом этапе Лиги Чемпионов сезона 2005/06.



Это первое участие "Андерлехта" в четвертьфинальной стадии какого-либо европейского турнира с сезона 1996/97, когда бельгийцы уступили путевку в 1/2 финала Кубка УЕФА "Интеру".



"Андерлехт" забивал во всех своих 10 матчах в этом розыгрыше Лиги Европы — всего 21 гол. Из оставшихся участников турнира лишь "Генк" забил больше (22).



В этом розыгрыше Лиги Европы Златан Ибрагимович поучаствовал в восьми голах, пять раз отличившись самостоятельно и трижды ассистируя партнерам. В этом ему нет равных.



В этом розыгрыше Лиги Европы "Юнайтед" провел шесть "сухих" матчей — больше всех. Кроме того, "дьяволы" пропустили меньше всех на групповом этапе.



С собой на этот выезд Моуриньо не взял капитана Уэйна Руни, который уже залечил лодыжку, но все еще испытывает определенный дискомфорт. Также "Юнайтед" будет лишен травмированных Криса Смоллинга, Фила Джонса и Хуана Маты. Давид Де Хеа, Антонио Валенсия и Эшли Янг тренировались в среду, несмотря на недавние болячки. Эрик Байи и Андер Эррера в одной желтой карточке от дисквалификации.



Лига Европы. 1/4 финала. Первый матч

"Андерлехт" (Бельгия) — "Манчестер Юнайтед" (Англия)

Брюссель. Стадион "Констант Ванден Сток". 22:05 Онлайн-трансляция