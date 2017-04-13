Анонс матча "Андерлехт" — "Манчестер Юнайтед"

Жозе Моуриньо и Уэйн Руни В четверг вечером "Манчестер Юнайтед" проведет важнейший для себя матч, сыграв в Брюсселе с "Андерлехтом" в рамка 1/4 финала Лиги Европы.

Сезон "красных дьяволов" вступает в завершающую и одновременно определяющую стадию. Апрель должен показать, каковы шансы команды Жозе Моуриньо отправиться в Лигу Чемпионов.

"Юнайтед" все еще продолжает борьбу за попадание в топ-4 Премьер-Лиги, но Моуриньо уже не делает из этого секрета — Лига Европы является приоритетным турниром для его команды, ведь это возможность обеспечить себе не только путевку в Лигу Чемпионов, но и очередной трофей, в дополнение к Суперкубку Англии и Кубку Лиги, которые "дьяволы" выиграли ранее в этом сезоне.

Скромный по меркам своего соперника "Андерлехт" может похвастать тем, что выиграл два последних домашних матча против "Юнайтед" — 3:1 в ноябре 1968 и 2:1 в октябре 2000.

Свою самую крупную победу в истории "Юнайтед" одержал именно над "Андерлехтом" — 10:0 в сентябре 1956.

За свою тренерскую карьеру Жозе Моуриньо уже доводилось дважды обыгрывать "Андерлехт" — с "Челси" на групповом этапе Лиги Чемпионов сезона 2005/06.

Это первое участие "Андерлехта" в четвертьфинальной стадии какого-либо европейского турнира с сезона 1996/97, когда бельгийцы уступили путевку в 1/2 финала Кубка УЕФА "Интеру".

"Андерлехт" забивал во всех своих 10 матчах в этом розыгрыше Лиги Европы — всего 21 гол. Из оставшихся участников турнира лишь "Генк" забил больше (22).

В этом розыгрыше Лиги Европы Златан Ибрагимович поучаствовал в восьми голах, пять раз отличившись самостоятельно и трижды ассистируя партнерам. В этом ему нет равных.

В этом розыгрыше Лиги Европы "Юнайтед" провел шесть "сухих" матчей — больше всех. Кроме того, "дьяволы" пропустили меньше всех на групповом этапе.

С собой на этот выезд Моуриньо не взял капитана Уэйна Руни, который уже залечил лодыжку, но все еще испытывает определенный дискомфорт. Также "Юнайтед" будет лишен травмированных Криса Смоллинга, Фила Джонса и Хуана Маты. Давид Де Хеа, Антонио Валенсия и Эшли Янг тренировались в среду, несмотря на недавние болячки. Эрик Байи и Андер Эррера в одной желтой карточке от дисквалификации.

Лига Европы. 1/4 финала. Первый матч
"Андерлехт" (Бельгия) — "Манчестер Юнайтед" (Англия)
Брюссель. Стадион "Констант Ванден Сток". 22:05 Онлайн-трансляция


Метки Андерлехт, анонс матча, Лига Европы, Манчестер Юнайтед

Автор mihajlo   

Дата 13.04.2017 16:00

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  1. funkyfresh 13.04.2017 17:13 # funkyfresh
    никому не интересный матч середняков в унылом турнире

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  2. mancunia-planet 13.04.2017 17:12 # mancunia-planet
    а фото не в тему

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  3. f345 13.04.2017 16:19 # f345
    Тот случай когда футболист выглядит старше тренера.

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  4. second005 13.04.2017 16:04 # second005
    Победа Андерлехта и МЮ ТБ 1

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  5. januzaj00 13.04.2017 16:03 # januzaj00
    Ибра забьёт

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