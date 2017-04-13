FA оставила в силе трехматчевую дисквалификацию Ларссона

FA отказалась удовлетворить апелляцию "Сандерленда" на удаление своего полузащитника Себастьяна Ларссона в матче минувшего уикенда против "Манчестер Юнайтед".

Напомним, 31-летний швед был изгнан с поля в концовке первого тайма за фол на Андере Эррере. Оставшись вдесятером, хозяева "Стадиона Света" с треском проиграли — 0:3.



И сам Ларссон, и его тренер Дэвид Мойес были чрезвычайно недовольны решением рефери Крэйга Поусона достать из кармана красную карточку. Свой протест они выразили с помощью подачи апелляции.



"Я не хочу уговаривать вас, что это ошибка рефери. Дело не в этом. Но он добрался до мяча и коснулся мяча, Контакта с соперником у него не было, это даже не желтая", — говорил после матча Мойес.



Однако Ассоциация сочла решение Поусона корректным, и это означает, что Ларссон будет дисквалифицирован на три следующих матча Премьер-Лиги: против "Вест Хэма", "Мидлсбро" и "Борнмута".



