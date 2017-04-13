Мичейл Антонио не поможет "Вест Хэму" в остатке сезона

Вингер Мичейл Антонио не поможет "Вест Хэму" в шести заключительных матчах этого сезона из-за серьезной травмы задней поверхности бедра.

Впервые проблемы с задней поверхностью бедра возникли у Антонио еще в прошлом месяце, в результате чего Мичейл не смог откликнуться на вызов в сборную Англии.



27-летнему вингеру вроде бы удалось поправить здоровье — Антонио даже сыграл против "Суонси" в прошлый уикенд. Однако поспешное возвращение на футбольное поле привело к рецидиву, и теперь Мичейл пропустит остаток сезона.



"Мы лишились Мичейла Антонио. У него значительное повреждение, и он пропустит остаток сезона. Это большой удар по нам, потому что Антонио был хорош в каждом матче", — цитирует главного тренера "Вест Хэма" Славена Билича Evening Standard.