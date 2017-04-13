Мичейл Антонио не поможет "Вест Хэму" в остатке сезона

Мичейл Антонио Вингер Мичейл Антонио не поможет "Вест Хэму" в шести заключительных матчах этого сезона из-за серьезной травмы задней поверхности бедра.

Впервые проблемы с задней поверхностью бедра возникли у Антонио еще в прошлом месяце, в результате чего Мичейл не смог откликнуться на вызов в сборную Англии.

27-летнему вингеру вроде бы удалось поправить здоровье — Антонио даже сыграл против "Суонси" в прошлый уикенд. Однако поспешное возвращение на футбольное поле привело к рецидиву, и теперь Мичейл пропустит остаток сезона.

"Мы лишились Мичейла Антонио. У него значительное повреждение, и он пропустит остаток сезона. Это большой удар по нам, потому что Антонио был хорош в каждом матче", — цитирует главного тренера "Вест Хэма" Славена Билича Evening Standard.


Метки Антонио, Вест Хэм, травмы

Автор mihajlo   

Дата 13.04.2017 14:30

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  1. jbannon 13.04.2017 14:37 # jbannon
    Нашим легче, заипал он

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  2. mancunia-planet 13.04.2017 14:33 # mancunia-planet
    потеря , но ВХ и так не должен вылетать

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