Моуриньо: "Юнайтед" не нужна Лига Чемпионов"

Жозе Моуриньо Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуриньо уверен, что непопадание в Лигу Чемпионов не повредит репутации клуба с "Олд Траффорд".

По словам Моуриньо, его команда сделает все возможное, чтобы пробиться в престижный турнир – через Премьер-Лигу или Лигу Европы – однако даже очередное непопадание в Лигу Чемпионов не навредит имиджу МЮ.

"Нам не нужна Лига Чемпионов просто потому, что история "Манчестер Юнайтед" солиднее большинства клубов, выступающих в этом турнире. Даже если "Манчестер Юнайтед" не сыграет в Лиге Чемпионов в течение трех-четырех лет, это не повлияет на престиж клуба".

"Именно по этой причине "Манчестер Юнайтед" не так зависит от Лиги Чемпионов, как многие другие. Но могу вас заверить: "Манчестер Юнайтед" хочет играть в этом турнире. Лига Чемпионов соответствует истории и амбициям нашего клуба, поэтому да, мы должны выступать там. И мы используем все имеющиеся ресурсы, чтобы добиться этой цели".

"Например, мы можем выиграть Лигу Европы – турнир, победа в котором даст нам такие же шансы на Лигу Чемпионов, как и попадание в первую четверку в Премьер-Лиге. Кроме того, мы сможем взять сразу два трофея за сезон – или полтора в зависимости от того, как вы относитесь к Кубку Лиги", - цитирует Моуриньо Manchester Evening News.



Метки Лига Чемпионов, Манчестер Юнайтед, Моуриньо

Автор foxmcfc   

Дата 13.04.2017 14:00

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  1. stepan-jam-boss 13.04.2017 14:11 # stepan-jam-boss
    Что ты несешь долбоеб? Нахуй его вообще с псарни брали!

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  2. jerry-maguire 13.04.2017 14:09 # jerry-maguire
    Великому Жозе всегда виднее!
    Более мудрого, дальновидного и хитрого тренера не сыскать.

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  3. gjchancel 13.04.2017 14:07 # gjchancel
    Генялен как состав мочи.

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  4. mancunia-planet 13.04.2017 14:06 # mancunia-planet
    ну как обычно, Мавритания в своём стиле базарит...

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