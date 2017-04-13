Моуриньо: "Юнайтед" не нужна Лига Чемпионов"

Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуриньо уверен, что непопадание в Лигу Чемпионов не повредит репутации клуба с "Олд Траффорд".

По словам Моуриньо, его команда сделает все возможное, чтобы пробиться в престижный турнир – через Премьер-Лигу или Лигу Европы – однако даже очередное непопадание в Лигу Чемпионов не навредит имиджу МЮ.



"Нам не нужна Лига Чемпионов просто потому, что история "Манчестер Юнайтед" солиднее большинства клубов, выступающих в этом турнире. Даже если "Манчестер Юнайтед" не сыграет в Лиге Чемпионов в течение трех-четырех лет, это не повлияет на престиж клуба".



"Именно по этой причине "Манчестер Юнайтед" не так зависит от Лиги Чемпионов, как многие другие. Но могу вас заверить: "Манчестер Юнайтед" хочет играть в этом турнире. Лига Чемпионов соответствует истории и амбициям нашего клуба, поэтому да, мы должны выступать там. И мы используем все имеющиеся ресурсы, чтобы добиться этой цели".



"Например, мы можем выиграть Лигу Европы – турнир, победа в котором даст нам такие же шансы на Лигу Чемпионов, как и попадание в первую четверку в Премьер-Лиге. Кроме того, мы сможем взять сразу два трофея за сезон – или полтора в зависимости от того, как вы относитесь к Кубку Лиги", - цитирует Моуриньо Manchester Evening News.