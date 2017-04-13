В "Арсенале" уверены, что Венгер останется
Главный тренер "Арсенала" Арсен Венгер дал понять работникам клуба, что планирует остаться за пределы своего истекающего контракта.
Будущее Венгера по-прежнему остается предметом спекуляций, ведь действующий контракт 67-летнего француза истекает в конце этого сезона, а любые вопросы относительно своего будущего Арсен игнорирует.
Как утверждает Daily Mirror, в "Арсенале" по-прежнему собираются объявить о дальнейшей судьбе Венгера только в конце сезона. Однако внутри клуба крепнет уверенность, что Арсен все-таки заключит новое соглашение на два года.
Эта уверенность подкрепляется тем, что Венгер активно строит планы на следующий сезон. Арсен работает над трансферными целями, контрактами имеющихся игроков и над организацией предсезонного периода.
Тем самым, Венгер демонстрирует, что не собирается никуда уходить. И хотя в прессе ходят слухи о размолвке Арсена с исполнительным директором Иваном Газидисом, француз по-прежнему сохраняет доверие самого главного человека в клубе — фактического хозяина Стэна Кроенке.
13.04.2017 13:00
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Последние комментарии:
давай, венгер, тренируй вечно
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пусть тогда бесплатно отработает 2года , если он действительно любит клуб. как своё время поступил Кенни Далглиш
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поздравляю самира! праздник то какой
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едрен батон
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Поздравляю ггшников.
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все хотят чтоб он остался.
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первонахыч..
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