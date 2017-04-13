В "Арсенале" уверены, что Венгер останется

Главный тренер "Арсенала" Арсен Венгер дал понять работникам клуба, что планирует остаться за пределы своего истекающего контракта.

Будущее Венгера по-прежнему остается предметом спекуляций, ведь действующий контракт 67-летнего француза истекает в конце этого сезона, а любые вопросы относительно своего будущего Арсен игнорирует.



Как утверждает Daily Mirror, в "Арсенале" по-прежнему собираются объявить о дальнейшей судьбе Венгера только в конце сезона. Однако внутри клуба крепнет уверенность, что Арсен все-таки заключит новое соглашение на два года.



Эта уверенность подкрепляется тем, что Венгер активно строит планы на следующий сезон. Арсен работает над трансферными целями, контрактами имеющихся игроков и над организацией предсезонного периода.



Тем самым, Венгер демонстрирует, что не собирается никуда уходить. И хотя в прессе ходят слухи о размолвке Арсена с исполнительным директором Иваном Газидисом, француз по-прежнему сохраняет доверие самого главного человека в клубе — фактического хозяина Стэна Кроенке.