В "Арсенале" уверены, что Венгер останется

Арсен Венгер Главный тренер "Арсенала" Арсен Венгер дал понять работникам клуба, что планирует остаться за пределы своего истекающего контракта.

Будущее Венгера по-прежнему остается предметом спекуляций, ведь действующий контракт 67-летнего француза истекает в конце этого сезона, а любые вопросы относительно своего будущего Арсен игнорирует.

Как утверждает Daily Mirror, в "Арсенале" по-прежнему собираются объявить о дальнейшей судьбе Венгера только в конце сезона. Однако внутри клуба крепнет уверенность, что Арсен все-таки заключит новое соглашение на два года.

Эта уверенность подкрепляется тем, что Венгер активно строит планы на следующий сезон. Арсен работает над трансферными целями, контрактами имеющихся игроков и над организацией предсезонного периода.

Тем самым, Венгер демонстрирует, что не собирается никуда уходить. И хотя в прессе ходят слухи о размолвке Арсена с исполнительным директором Иваном Газидисом, француз по-прежнему сохраняет доверие самого главного человека в клубе — фактического хозяина Стэна Кроенке.


Метки Арсенал, Венгер

Автор mihajlo   

Дата 13.04.2017 13:00

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Последние комментарии:




  1. rav-07 13.04.2017 13:52 # rav-07
    давай, венгер, тренируй вечно

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  2. chr1s8rown 13.04.2017 13:43 # chr1s8rown
    пусть тогда бесплатно отработает 2года , если он действительно любит клуб. как своё время поступил Кенни Далглиш

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  3. spartakk 13.04.2017 13:40 # spartakk
    поздравляю самира! праздник то какой

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  4. bysaturn 13.04.2017 13:30 # bysaturn
    едрен батон

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  5. reeker 13.04.2017 13:26 # reeker
    Поздравляю ггшников.

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  6. calvin-harris 13.04.2017 13:19 # calvin-harris
    http://cdn.livetv.sx/img/images/14/30314_fefe740c.jpg

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  7. fc-zenit 13.04.2017 13:02 # fc-zenit
    все хотят чтоб он остался.

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  8. guardian95 13.04.2017 13:02 # guardian95
    первонахыч..

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