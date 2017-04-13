PFA назвала номинантов на звание Игрока Года
Ассоциация профессиональных игроков (PFA) обнародовала список из шести кандидатов на звание Игрока Года.
Представители 100 клубов, входящих в Футбольную Ассоциацию Англии, определились с окончательным списком игроком путем всеобщего голосования. От лидера Премьер-Лиги "Челси" в шорт-лист попали сразу два футболиста - полузащитник Нголо Канте и плеймейкер Эден Азар.
Конкуренцию в борьбе за престижную награду им составят нападающий "Манчестер Юнайтед" Златан Ибрагимович, вингер "Арсенала" Алексис Санчес, форвард "Тоттенхэма" Харри Кейн и лучший бомбардир "Эвертона" Ромелу Лукаку. Вручение призов пройдет 23 апреля на специально созванной вечеринке в Лондоне.
Также PFA объявила о претендентах на звание лучшего Молодого Игрока Года. В нем затесался полузащитник "Тоттенхэма" Деле Алли, которому предстоит выдержать борьбу с одноклубником Кейном, защитником "Бернли" Майклом Кином, голкипером "Сандерленда" Джорданом Пикфордом, вингером "Манчестер Сити" Лероем Сане и все тем же Лукаку.
Номинанты на звание Игрока Года
Эден Азар, "Челси"
Нголо Канте, "Челси"
Алексис Санчес, "Арсенал"
Златан Ибрагимович, "Манчестер Юнайтед"
Ромелу Лукаку, "Эвертон"
Харри Кейн, "Тоттенхэм"
Номинанты на звание молодого Игрока Года
Деле Алли, "Тоттенхэм"
Харри Кейн, "Тоттенхэм"
Майкл Кин, "Бернли"
Ромелу Лукаку, "Эвертон"
Джордан Пикфорд, "Сандерленд"
Лерой Сане, "Манчестер Сити"
13.04.2017 12:00
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Последние комментарии:
канте до жути распиаренный, в сборной тот еще днарь, да и в клубе за спиной матича играет, опорник прикрывает опорника, ну как тут не отобрать мяч. набил лживую стату со середняками - не топ.
по факту лучшие в этом сезоне Санчес и Алли
(ответить)
Хюттон
Клюйн Ван Дюйк Вертюнген Запиликютлету
Сане Кюнте Сюнчез
Хазярд Люкаку Кютино
(ответить)
Дадут Ибрагимовичу... желтый леденец.
(ответить)
Быстрее бы воскресенье.Я уже представляю как Канте ссыт на пахпа и элелу,как Азар забивает в очело Де Гею,как Кэйхилл подрывает слатана,и как чмоур бомбит от Антонио "ёбыря МЮ" Конте.
(ответить)
Ну тут все очевидно:
Санчес и Лукаку!
(ответить)
Игрок Года: Канте
Молодой игрок года: Алли
(ответить)
птрс все горит...
(ответить)
но если это все-таки список ссаных педигов (читай пинсов), то кто-то явно получит пиздюлей от Златана. Такие дела.
(ответить)
Пора планку возраста на молодого игрока снизить. А то видеть там кинг-конга лукаку довольно странновато.
Статистически канте сдал в этом сезоне, так что единственные норм номинанты - кейн и санчес.
(ответить)
азазар и канте
(ответить)
Нужен третий список : "Лучший старпер" . Заменить в первом списке Златана на Гея , добавить к нему Терри , Яя , Компани , Косту и опаньки можно выдавать еще одну статуэтку
(ответить)
гомопенсуализм процветает в ссаной англии.
Только один действительно Легендарный игрок в лице Златана Ибрагимовича и бле, победит кокойнить пиздострадалей озар или вообще не человек, а примат - канте/лукака.
короч апл мастдай
(ответить)
13.04.2017 10:02 # удалить
j-silver
загадка:
сын плотника, не дожил до 35 лет, знает весь мир
кто это?
(ответить)
Источник: http://fapl.ru/posts/54286/?c=1#c6335918
лахи, это Юра Гагарин.
с прошедшим вас днем космонавтики, малята
(ответить)
Азар и Али, лукака в матчах с топами как мешок с говном.
(ответить)
Азари алли
(ответить)
молодого алли возьмет,а так кантелик
(ответить)
Ибрахимович)))
Ну а так борьба развернется между Азаром и Канте.
(ответить)
Олень составлял список. Есть Канте но нет Эрреры который в этом сезоне превзошел его статистически.
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Почему в этом списке нет Стоунса и Браво ? А также Озиля и Дехеи ? А еще Каутиньи и Мигнолета с Хендерсоном ? И вапще чоза дискриминация ? Што за бестолочи разных мастей не разбирающиеся в футболе или как там в местном бестцелере было написано не помню составляли список претендентов ?
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Действительно , а как же Погба и Мхитарян ?
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