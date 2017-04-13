PFA назвала номинантов на звание Игрока Года

Эден Азар и Нголо Канте Ассоциация профессиональных игроков (PFA) обнародовала список из шести кандидатов на звание Игрока Года.

Представители 100 клубов, входящих в Футбольную Ассоциацию Англии, определились с окончательным списком игроком путем всеобщего голосования. От лидера Премьер-Лиги "Челси" в шорт-лист попали сразу два футболиста - полузащитник Нголо Канте и плеймейкер Эден Азар.

Конкуренцию в борьбе за престижную награду им составят нападающий "Манчестер Юнайтед" Златан Ибрагимович, вингер "Арсенала" Алексис Санчес, форвард "Тоттенхэма" Харри Кейн и лучший бомбардир "Эвертона" Ромелу Лукаку. Вручение призов пройдет 23 апреля на специально созванной вечеринке в Лондоне.

Также PFA объявила о претендентах на звание лучшего Молодого Игрока Года. В нем затесался полузащитник "Тоттенхэма" Деле Алли, которому предстоит выдержать борьбу с одноклубником Кейном, защитником "Бернли" Майклом Кином, голкипером "Сандерленда" Джорданом Пикфордом, вингером "Манчестер Сити" Лероем Сане и все тем же Лукаку.

Номинанты на звание Игрока Года

Эден Азар, "Челси"
Нголо Канте, "Челси"
Алексис Санчес, "Арсенал"
Златан Ибрагимович, "Манчестер Юнайтед"
Ромелу Лукаку, "Эвертон"
Харри Кейн, "Тоттенхэм"

Номинанты на звание молодого Игрока Года

Деле Алли, "Тоттенхэм"
Харри Кейн, "Тоттенхэм"
Майкл Кин, "Бернли"
Ромелу Лукаку, "Эвертон"
Джордан Пикфорд, "Сандерленд"
Лерой Сане, "Манчестер Сити"


Метки Азар, Ибрагимович, Канте, Кейн, Лукаку, Санчес

Автор foxmcfc   

Дата 13.04.2017 12:00

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Последние комментарии:




  1. al-faarabi 13.04.2017 12:40 # al-faarabi
    канте до жути распиаренный, в сборной тот еще днарь, да и в клубе за спиной матича играет, опорник прикрывает опорника, ну как тут не отобрать мяч. набил лживую стату со середняками - не топ.

    по факту лучшие в этом сезоне Санчес и Алли

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  2. spartakk 13.04.2017 12:39 # spartakk
    Хюттон
    Клюйн Ван Дюйк Вертюнген Запиликютлету
    Сане Кюнте Сюнчез
    Хазярд Люкаку Кютино

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  3. fakekafake 13.04.2017 12:37 # fakekafake
    Дадут Ибрагимовичу... желтый леденец.

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  4. reeker 13.04.2017 12:36 # reeker
    Быстрее бы воскресенье.Я уже представляю как Канте ссыт на пахпа и элелу,как Азар забивает в очело Де Гею,как Кэйхилл подрывает слатана,и как чмоур бомбит от Антонио "ёбыря МЮ" Конте.

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  5. gunars 13.04.2017 12:36 # gunars
    Ну тут все очевидно:
    Санчес и Лукаку!

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  6. fc-zenit 13.04.2017 12:35 # fc-zenit
    Игрок Года: Канте
    Молодой игрок года: Алли

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  7. apucmokpam 13.04.2017 12:33 # apucmokpam
    птрс все горит...

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  8. jokerz 13.04.2017 12:29 # jokerz
    но если это все-таки список ссаных педигов (читай пинсов), то кто-то явно получит пиздюлей от Златана. Такие дела.

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  9. daikirai 13.04.2017 12:29 # daikirai
    Пора планку возраста на молодого игрока снизить. А то видеть там кинг-конга лукаку довольно странновато.
    Статистически канте сдал в этом сезоне, так что единственные норм номинанты - кейн и санчес.

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  10. trivium 13.04.2017 12:27 # trivium
    азазар и канте

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  11. bluebload 13.04.2017 12:26 # bluebload
    Нужен третий список : "Лучший старпер" . Заменить в первом списке Златана на Гея , добавить к нему Терри , Яя , Компани , Косту и опаньки можно выдавать еще одну статуэтку

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  12. jokerz 13.04.2017 12:23 # jokerz
    гомопенсуализм процветает в ссаной англии.
    Только один действительно Легендарный игрок в лице Златана Ибрагимовича и бле, победит кокойнить пиздострадалей озар или вообще не человек, а примат - канте/лукака.

    короч апл мастдай

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  13. j-silver 13.04.2017 12:22 # j-silver
    13.04.2017 10:02 # удалить
    j-silver

    загадка:
    сын плотника, не дожил до 35 лет, знает весь мир
    кто это?
    (ответить)

    Источник: http://fapl.ru/posts/54286/?c=1#c6335918


    лахи, это Юра Гагарин.
    с прошедшим вас днем космонавтики, малята

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  14. mata05 13.04.2017 12:21 # mata05
    Азар и Али, лукака в матчах с топами как мешок с говном.

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  15. pushook 13.04.2017 12:20 # pushook
    Азари алли

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  16. rap-woiska 13.04.2017 12:19 # rap-woiska
    молодого алли возьмет,а так кантелик

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  17. apucmokpam 13.04.2017 12:18 # apucmokpam
    Ибрахимович)))
    Ну а так борьба развернется между Азаром и Канте.

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  18. stepan-jam-boss 13.04.2017 12:14 # stepan-jam-boss
    Олень составлял список. Есть Канте но нет Эрреры который в этом сезоне превзошел его статистически.

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  19. bluebload 13.04.2017 12:13 # bluebload
    Почему в этом списке нет Стоунса и Браво ? А также Озиля и Дехеи ? А еще Каутиньи и Мигнолета с Хендерсоном ? И вапще чоза дискриминация ? Што за бестолочи разных мастей не разбирающиеся в футболе или как там в местном бестцелере было написано не помню составляли список претендентов ?

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  20. bluebload 13.04.2017 12:06 # bluebload
    Действительно , а как же Погба и Мхитарян ?

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