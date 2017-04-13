Санчес стал одной из приортетных трансферных целей "Сити"
Вероятность перехода нападающего "Арсенала" Алексиса Санчеса в "Манчестер Сити" значительно возросла за последнее время, утверждает Sky Sports.
На днях в чилийской прессе появилась информация, что Санчес желает продолжить свою карьеру именно в "Сити", а не в "Челси", как предполагалось ранее. Сообщалось, что "горожане" готовы заплатить 50 миллионов фунтов отступных, а самому Алексису предложить зарплату в 200 тыс. фунтов в неделю.
И вот сейчас авторитетное английское издание, ссылаясь на собственные источники, передает, что данные слухи небезосновательны — Санчес действительно значительно поднялся в списке приоритетных трансферных целей главного тренера "Сити" Хосепа Гвардиолы на грядущее лето.
Таким образом, "горожане" обещают составить самую серьезную конкуренцию "Челси" и ПСЖ, которые также проявляют интерес к 28-летнему чилийцу, не желающему продлевать свой истекающий через год контракт с "Арсеналом".
Предположительно, сам Алексис не хочет покидать Премьер-Лигу. Таким образом, ему нужно будет выбрать между воссоединением с Гвардиолой, с которым он знаком по "Барселоне", и с возможностью остаться в Лондоне.
13.04.2017 11:00
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еще Беллерина с Уолкоттом забрать и все, 7-8 место Арсеналу обеспечено)
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Пусть берут нам он не нужен был
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