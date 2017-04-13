"Торино" обратился насчет продления аренды Харта

"Торино" официально обратился к "Манчестер Сити" насчет продления аренды голкипера Джо Харта, однако это попытка, скорее всего, обречена на провал.

Напомним, заступивший на тренерский мостик "горожан" прошлым летом Хосеп Гвардиола не дал ни единого шанса первому номеру сборной Англии, в результате чего Джо был вынужден отправиться за практикой в Италию.



И хотя игра Клаудио Браво не выдерживает никакой критики, а Вилли Кабальеро летом станет свободным агентом, возвращение Харта на "Этихад" выглядит крайне маловероятным.



Как стало известно Sky Sports, этой неопределенностью попытался воспользоваться "Торино", попросив о продлении аренды 29-летнего англичанина на 12 месяцев. И хотя решение по Джо еще не принято, в ответ, скорее всего, последует отказ.



Дело в том, что контракт Харта истекает в 2019, и грядущее лето видится "Сити" идеальным моментом, чтобы выгодно продать Джо, сыгравшего 29 матчей за "Торино" в Серии А.



"Торино" будет чрезвычайно сложно рассчитывать на постоянный трансфер Харта, учитывая его зарплату и стоимость, зато это повышает шансы Джо на возвращение в Премьер-Лигу, где в его услугах могут быть заинтересованы "Эвертон" и опасающийся потерять Каспера Шмейхеля "Лестер".