Моуриньо советвет Де Хеа не отвлекаться на спекуляции

Рулевой "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуриньо не ожидает, что слухи насчет "Реала" негативно скажутся на концентрации Давида Да Хеа.

Напомним, из-за небольшого повреждения Де Хеа не принимал участия в последнем матче "красных дьяволов" против "Сандерленда", за несколько дней до этого нелепым образом пропустив гол от "Эвертона" между ног. Секундная потеря Давидом концентрации была немедленно связана со слухами насчет его будущего.



В преддверии матча против "Андерлехта", в котором Де Хеа тоже не сыграет, ведь в Лиге Европы ворота "Юнайтед" защищает Серхио Ромеро, Моуриньо выразил уверенность, что его подопечный не подвергнется внешнему влиянию.



"Я не заинтересован в такого рода спекуляциях. Если игрок отвлекается на эти спекуляции, то не следовало бы, потому что мы сражаемся за очень важные вещи, и каждый матч является для нас определяющим".



"Если мы проиграем матч в Премьер-Лиге, то топ-4 станет для нас практически недосягаемой. Если мы проиграем матч в Лиге Европы, то окажемся в беде. Каждый матч требует от нас абсолютной концентрации".



"Я не наблюдаю каких-либо проблем у Давида в этом отношении. Когда сезон закончится, у всех игроков будет время подумать о своих карьерах. Но лишь в конце сезона", — цитирует Моуриньо Sky Sports.