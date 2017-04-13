Погба призвал забыть о своей стоимости

Полузащитник "Манчестер Юнайтед" Поль Погба призвал людей забыть о своей трансферной стоимости и осознать, какова его роль в команде на самом деле.

После своего перехода из "Ювентуса" прошлым летом за рекордные 89 миллионов фунтов Погба забил семь голов в 43 матчах с учетом всех соревнований. Кроме того, Поль еще восемь раз попал в каркас ворот и создал уйму моментов для партнеров, которые не были использованы.



Несмотря на относительно неплохую эффективность для игрока центра поля, 24-летний француз продолжает регулярно подвергаться критике — как считает сам Поль, несправедливо.



"Люди смотрят на меня и судят меня по тому, что я не забиваю голы, и вещам вроде этого. Если бы я много забивал, люди бы не говорили таким образом".



"Я же просто делаю свою работу. Я игрок полузащиты, а некоторые люди считают меня атакующим игроком. Я отдаю передачи другим игроки, и они не всегда забивают — так бывает. Никто не говорит об этом, ну и ладно".



"Люди говорят о той куче денег, что стоил мой трансфер. Люди смотрят на меня и говорят: "Погба должен забивать голы, Погба должен делать это". Иногда, если я могу помочь команде победить, я делаю это. Но моя работа — это быть полузащитником, вести игру, раздавать передачи. Если бы я забивал голы и наносил удары в крестовину, не думаю, что люди говорили бы таким образом".



"Это правда, что я имею много моментов. Но все мы продолжаем трудиться на тренировках, чтобы реализовывать свои моменты".



"Я отлично себя чувствую. Мы выиграли два трофея. Конечно, я хочу играть лучше. Ты всегда можешь играть лучше. Мы должны забыть о трансферной стоимости. Это в прошлом", — цитирует Погба The Telegraph.