Де Хеа и Куртуа: кто будет следующим вратарем "Реала"?

Уго Льорис имеет основания возразить, но следующее утверждение недалеко от правды: в воскресенье на "Олд Траффорд" сойдутся в очном противостоянии два лучших вратаря английской Премьер-Лиги. Один из которых летом может уйти на роль первого номера "Реала". Но кто же?

Конечно, все не настолько однозначно. При всем могуществе "королевского клуба", он также зависим от сторонних факторов. Куртуа и Де Хеа на протяжении нескольких лет флиртуют с самым титулованным клубом Испании, но при этом выбор "Реала" — если таковой будет сделан — может определяться обстоятельствами. Даже Флорентино Перес не в состоянии просто указать на фаворита, и, не исключено, что Мадрид заберет себе того, кто окажется более доступным и поддержит саму идею в нужное время.



В случае с Де Хеа, отношения переходили за грань флирта. Испанец был в шаге от подписания контракта с "Реала" в конце лета 2015 года, и только совершенно парадоксальные обстоятельства помешали состояться уже оговоренной сделке. Тогда Луи Ван Галь даже взялся проучить первого номера "Юнайтед", но вскоре Де Хеа, невзирая на общее недовольство работой менеджера, вернулся в ворота, чтобы в третий раз подряд заслужить награду лучшего игрока сезона в составе манкунианцев.



Куртуа, также в прошлом защищавший цвета "Атлетико", так близко не подбирался. Настроение бельгийца, пока не подписывающего новый контракт с "Челси", меняется с результатами лондонского клуба. Можно справедливо заметить, что меняться могут и настроения в отношении Тибо. В отличие от Де Хеа, предыдущий сезон выдался для Куртуа далеко не лучшим — хотя в этой кампании он сделал все, чтобы вернуть себе статус голкипера топ-уровня.



Интерес "Реала" к двум вратарским звездам Премьер-Лиги глобален — он поддерживается в течение нескольких лет и держится на статусной необходимости иметь звездного кипера в своих воротах. В то же время в этом году Мадрид может быть более конкретен. Кейлор Навас какое-то время казался серьезной опорой в составе испанского гранда, но в этом сезоне доверие к костариканцу со стороны клуба пошатнулось. В "Реале", о чем бы ни говорилось на публике, Навасом недовольны. Возможно, Кейлор получит еще один сезон в воротах Мадрида, но и при таком раскладе все упирается в желание рано или поздно заполучить голкипера большего масштаба. Де Хеа и Куртуа под это определение подходят.



Абстрагируясь от обстоятельств, вратарь "Манчестер Юнайтед" должен быть фаворитом. Испанец чуть более привлекателен с точки зрения маркетинга, а вместе с тем — неприкасаем с точки зрения критики. Когда Жозе Моуриньо возглавил "Манчестер Юнайтед", задачу сохранить такого вратаря он сделал первостепенной. Португалец впечатлил Де Хеа своим подходом — отношение Де Хеа к Жозе куда более уважительное, чем к Ван Галю. Он воодушевлен харизмой нынешнего тренера, методами его работы, а также благодарен за приглашение под него бывшего коуча вратарей "Атлетико" — Эмилио Альвареса.



Вопрос колоссальной стоимости Де Хеа может спугнуть даже "Реал", а сам вратарь сборной Испании более чем счастлив в Манчестере, будучи привязанным также к соотечественникам-друзьям по команде. В таких случаях принято говорить, что определяющим может быть фактор попадания команды в Лигу Чемпионов (хотя не факт, что он настолько важен). У "Юнайтед" есть два пути в главный европейский турнир. Если команда Моуриньо справится, то, скорее всего, пока вопрос будет закрыт — признание Де Хеа к менеджеру и клубу огромно. Благодаря Моуриньо и новым игрокам МЮ в принципе стал более звездным, потому Давив ощущает себя в подходящей кампании. Четвертой подряд награды "лучшего игрока сезона" Де Хеа не получит, но это лишь позитивный фактор: при всех проблемах, "Юнайтед" теперь не настолько зависим от героизма своего голкипера, но нуждается в нем, как в "первом номере" экстра-класса.



Для "Реала" Де Хеа — более привлекательный вариант. Испанец продемонстрировал умение быть одинаково надежным как при безобразной игре в обороне, так и в команде, дающей оппонентам мало возможностей угрожать своим воротам. Эти работы принципиально разные, и как раз таки период Куртуа в "Челси" это доказывает. Тибо был великолепен в "Атлетико", выигрывая чемпионский титул для команды Диего Симеоне. Он был также хорош в "Челси" Моуриньо, ставшим чемпионом Англии два года назад. Он важен и безапелляционно надежен в нынешней лондонской команде, готовой выиграть титул уже с Антони Конте.



Что отличало все эти три коллектива, так это надежная игра в обороне. "Атлетико" и два образца "Челси" — команды, сводящие моменты соперников к минимуму. Далеко не каждый голкипер способен быть на высоте в таких условиях, сохраняя концентрацию для одного-двух внезапных моментов. Когда "Челси" валился в прошлой кампании, Куртуа стал дополнительной проблемой. Бельгиец не раз пускал мяч под собой: соперники куда чаще били по воротам "Челси" с открытых позиций, и здесь громадный Тибо был бессилен, не обезопасив "синих" от ряда голов и даже поражений. "Реал" (по крайней мере, пока) в своей манере игры едва напоминает "Атлетико" или "Челси" — мадридцы всегда дают возможности соперникам, и потому им нужен не только звездный голкипер, но и голкипер, умеющей играть "на кураже". Вероятно, и здесь преимущество на стороне Де Хеа.



В то же время Мадрид может не получить никого ближайшим летом. Куртуа — превосходный голкипер в обновляющемся "Челси", который в мае должен стать чемпионом Англии, а осенью снова сыграть в Лиге Чемпионов. По общим меркам, он более доступный вариант для Мадрида, хотя все действительно может измениться в том случае, если "Манчестер Юнайтед" не вернется в главный европейский турнир. Не говоря уже о том, насколько терпеливы в своем желании получать только лучшее руководители "Реала". При всем недовольстве Кейлором Навасом, пока в Мадриде могут либо дать костариканцу шанс, либо найти компромиссный вариант, чтобы через год или два вернуться к теме Де Хеа и Куртуа. Сомнений в том, что в один день кто-то из них таки наденет майку "королевского клуба", почти нет.



