"Юнайтед" уверен в приобретении Альбы
"Манчестер Юнайтед" является абсолютным фаворитом в борьбе за левого защитника "Барселоны" Жорди Альбу.
Впервые о настойчивом интересе "красных дьяволов" к 28-летнему игроку сборной Испании стало известно еще в прошлом месяце. Развивая эту тему, Manchester Evening News заявляет, что уверенность "Юнайтед" насчет трансфера Альбы лишь возросла.
Сообщается, что Жорди открыт к переезду на "Олд Траффорд" и является большим поклонником главного тренера "Юнайтед" Жозе Моуриньо, поэтому "дьяволы" не ожидают встретить каких-либо проблем в процессе согласования этой сделки.
Альба находится в "Барселоне" с 2012 года, но в этом сезоне не чувствует себя счастливым, пропустив ряд ключевых матчей. Ожидается, что компенсации порядка 25 миллионов фунтов каталонскому клубу будет достаточно, чтобы отпустить Жорди в Манчестер.
13.04.2017 07:00
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Последние комментарии:
С одной стороны Альба хорош, его еще в бытность игроком Валенсии хотели купить, но с другой жаль Шоу.
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Отлично, еще один мегатопарь. Заберем у барсореала крооса и альбу изи
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а вот это уже интересно...
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