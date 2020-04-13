"Юнайтед" уверен в приобретении Альбы

"Манчестер Юнайтед" является абсолютным фаворитом в борьбе за левого защитника "Барселоны" Жорди Альбу.

Впервые о настойчивом интересе "красных дьяволов" к 28-летнему игроку сборной Испании стало известно еще в прошлом месяце. Развивая эту тему, Manchester Evening News заявляет, что уверенность "Юнайтед" насчет трансфера Альбы лишь возросла.



Сообщается, что Жорди открыт к переезду на "Олд Траффорд" и является большим поклонником главного тренера "Юнайтед" Жозе Моуриньо, поэтому "дьяволы" не ожидают встретить каких-либо проблем в процессе согласования этой сделки.



Альба находится в "Барселоне" с 2012 года, но в этом сезоне не чувствует себя счастливым, пропустив ряд ключевых матчей. Ожидается, что компенсации порядка 25 миллионов фунтов каталонскому клубу будет достаточно, чтобы отпустить Жорди в Манчестер.