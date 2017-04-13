Дрогба отказался вернуться в Премьер-Лигу, чтобы стать первым играющим владельцем клуба

Бывший нападающий "Челси" Дидье Дрогба признался, что отверг предложения из Премьер-Лиги, чтобы стать первым в истории играющим владельцем клуба.

Напомним, 39-летний ивуариец находится без игровой с ноября, когда он покинул клуб МЛС "Монреаль Импакт". И вот сейчас Дидье официально объявил о следующем шаге в своей карьере.



В своем официальном заявлении Дрогба сообщает, что стал совладельцем клуба "Феникс Райзинг", который в данный момент выступает в Американской Футбольной Лиге (United Soccer League), но в течение трех лет надеется вступить в МЛС.



Одновременно Дрогба появится в ростере "Феникса" и продлит свою игровую карьеру еще минимум на год. Это первый подобный прецедент в истории футбола, когда владелец будет играть за свой клуб.



Ради этой уникальной возможности Дидье отклонил ряд предложений, в том числе из Англии, где его хотели заполучить клубы Премьер-Лиги и Чемпионшипа.



"У меня были предложения из Китая, из Англии – как из Премьер-Лиги, так и из Чемпионшипа — но лишь как для игрока".



"Феникс" же сделал мне правильное предложение, потому что мне важно продолжать играть, и я наслаждаюсь этим, но также мне важно сделать следующий шаг в своей карьере".



"Владеть командой и одновременно быть ее игроком — это необычно, но это будет очень интересно. Это хороший переход для меня, потому что я хочу продолжать играть, но мне уже почти 40, и для меня важно подготовиться к своей последующей карьере", — поведал Дрогба BBC.