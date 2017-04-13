Шекспир: "Рефери не может гадать в таких вещах"

Главный тренер "Лестера" Крейг Шекспир подверг критике решение шведского рефери Юнаса Эрикссона назначить пенальти в ворота его команды в четвертьфинальном матче Лиги Чемпионов против "Атлетико".

Судьбу матча на "Висенте Кальдерон" решил единственный гол в исполнении Антуана Гризманна, который сам заработал и реализовал 11-метровый. Шекспир считает, что рефери просто пытался угадать в эпизоде с фолом Марка Олбрайтона на подступах к штрафной площади.



"Мы по-настоящему расстроены судейским решением. Это был ключевой момент матча. Рефери обязан поступать правильно, он не может гадать в такого рода вещах. Там совершенно точно был штрафной удар, но за пределами площадки. Хочется, чтобы такого рода ключевые решения были правильными", — цитирует Шекспира BBC.



Позицию своего тренера поддержал и голкипер "лис" Каспер Шмейхель, отразивший два пенальти против "Севильи" в 1/8 финала, но оказавшийся бессильным перед ударом Гризманна.



"Ситуация хорошо просматривалась и была очевидной. Решение назначить пенальти разрушило наш план на игру. С такого рода решением сложно смириться, потому что ситуация была столь ясной и очевидной. Мы могли кое-что выжать из этого матча, но вынуждены принять поражение".



"Мы нарушали правила, но за пределами штрафной. Они могли забить со стандарта, но, конечно, пенальти гораздо проще реализовать. Однако пенальти там совсем не было", — поведал Шмейхель.