"Атлетико" обыграл "Лестер" благодаря пенальти Гризманна
"Лестер" проиграл первый четвертьфинальный матч Лиги Чемпионов против "Атлетико", пропустив единственный гол со спорного пенальти в исполнении Антуана Гризманна.
В стартовый состав "лис" вернулись все сильнейшие игроки, отдохнувшие в минувший уикенд. Йоан Беналуан продолжил подменять травмированного капитана Уэса Моргана.
"Лестер" явно нервничал в начальной стадии матча и уже на четвертой минуте позволил Коке пробить с дистанции в штангу. Однако со временем "Атлетико", не привыкший играть первым номером, ослабил хватку и позволил сопернику поднять голову.
На 25-й минуте гости создали неплохой момент, когда Марк Олбрайтон выполнил прострел с левого фланга, а Синдзи Окадзаки, находясь в убойной позиции, не смог пробить по мячу.
Прошло еще две минуты, и хозяева организовали стремительную контратаку с забегом Антуана Гризманна по левому флангу. Олбрайтон, вынужденный догонять француза, только фолом смог остановить соперника. И хотя нарушение случилось на подступах к штрафной площади, рефери назначил пенальти, который был уверенно реализован пострадавшим — 1:0.
Вроде бы воспрявший духом "Лестер" слегка приуныл, но играть не бросил, и в остатке тайма ничего интересного уже не произошло. А в перерыве Крейг Шекспир заменил Окадзаки и выпустил Энди Кинга для укрепления центра поля.
Во втором тайме "Атлетико" уверенно контролировал игру, заставив "лис" сосредоточиться на обороне своих ворот. Попытка Рияда Махреза заработать пенальти была неубедительной, а других моментов гости не создали.
"Лестеру" удалось уберечь свои ворота от второго гола, но и на ответный подопечные Шекспира особо рассчитывать не могли. Не самый хороший, но и не самый плохой результат для "лис", и теперь все решится в ответном матче на "Кинг Пауэр".
"Атлетико" (Испания) — "Лестер" (Англия) — 1:0 (1:0)
Гол: Гризманн 28 (пен).
"Атлетико": Облак, Хуанфран, Годин, Савич, Филипе Луис, Коке, Габи, Ньигес, Карраско (Корреа 65), Гризманн, Торрес (Партей 75).
"Лестер": Шмейхель, Симпсон, Беналуан, Хут, Фукс, Махрез, Ндиди, Дринкуотер, Олбрайтон, Окадзаки (Кинг 45), Варди (Слимани 77).
Предупреждения: Олбрайтон, Беналуан, Хут.
12.04.2017 23:35
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Последние комментарии:
Пенальти может и спорный, но Атлетико был явно сильнее по игре. Но в любом случае, желаем победы лисам во втором матче и серии в целом.
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МЮ не вспотев ЛЕ берет.
в финале Реал - Юве будут в ЛЧ.
а челси что?
правильно, такой же левый чемпион, как лестер, что формулируется простым и понятным словом - говнецо.
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я конечно х3 как все сложится, но опять походу ебаный реал будет фаворитом лч...футбол это такое, ему плевать на фаворитов...но если реал пройдет баварию...кто его выбьет? монако с дырявой обороной? вряд ли..
атмд? Ой, да хуй зна, возможно конечно, но это уже давно не тот атмд, что был в 14 году...хотя опять таки все бывает.
Ну и ЮВе конечно норм смотрится, но опять ... тут дело фарта, а этот гусь лысый фартовый шопесец. По сути вчера юве выиграл 3-0, но по делу матч на 3-2 где-то, и юве не показался мне прям машиной...нет нет нет, повезло отчасти с пушкой дибалы, с голом после углового, где кьелини схуяли держит карлан маскерано. У барсы же 2 лютых момента...у иньеста и суареса...плюс пенку не дали стопроцентную...в общем не суть, но реал опять таки в паре с юве будет скорее всего фаворит...яебал эту лч.
Кароч, я все сказал, ВРОТЕБАЛ, все, бомбит. ПОКА
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Поздравим Реал Мадрид обладатель Лч.
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не бавария, так ювентус выбьет среал, зае6ал этот зидан своей фартовостью
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шанс для лис.
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атлеты скорее всего в ответке тоже победят, и крупнее
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норм футбол реал-бавария. каеф, что всяких челсей, да шитей с орсеналами в ЛЧ нет.
По сути в европе ща только Реал, Юве да МЮ харизматичные и истинно грандовые команды.
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а бавария просто опущенцы...изи могли 2-0, 3-0 после первого тайма вести...теперь придется потеть. Выиграть у реала не выезде с разницей в 2 мяча, или хотя бы в 1 мяч, но забив 2+...это реально, но сложно...но все-таки сложно. Этажипиздетс, если предположим пройдет реал, атмд, юве, монако...и полуфинал реал-юве, атмд-монако, потом опять этот ебаный финал реал-атмд ( не дай бог, лучше уже юве-атмд, заебало)...или реал-монако, юве-атмд (что было бы лучше, ибо юве-атмд глянул бы)...но опять ссаный убогий реал в финале...это ли не пестетс?
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Арбитр убирает лестер как до этого было с арсегалом
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был бы челси в этом сезоне в лч, нахуй выебали бы всех. ( но это не точно)
такой говно футбол...не могу, одни сука с убогим лестером не могут хотя бы 1 опасный момент за матч создать и забивают с ебаной левой пенки.
В другом матче ваще защиты нету шо у одних, шо у других. Кроме АТМД и ЮВЕ одно дырявое говнецо.
Но юве хоть атаковать умеет, атмд же за матч ни одного опасного момента не создал, чтобы шмейхель тащил, либо ваще хотя бы чет опасное...ЭТО УСПЕХ, да. Но это типичный атмд, им 1-0 по кайфу в принципе, типичный счет в их матчах..
блять...не создать ни одного опасного момента с лестером, С ЛЕСТЕРОООМ...и этот футбол еще кому-то может нравится...
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