"Атлетико" обыграл "Лестер" благодаря пенальти Гризманна

"Лестер" проиграл первый четвертьфинальный матч Лиги Чемпионов против "Атлетико", пропустив единственный гол со спорного пенальти в исполнении Антуана Гризманна.

В стартовый состав "лис" вернулись все сильнейшие игроки, отдохнувшие в минувший уикенд. Йоан Беналуан продолжил подменять травмированного капитана Уэса Моргана.



"Лестер" явно нервничал в начальной стадии матча и уже на четвертой минуте позволил Коке пробить с дистанции в штангу. Однако со временем "Атлетико", не привыкший играть первым номером, ослабил хватку и позволил сопернику поднять голову.



На 25-й минуте гости создали неплохой момент, когда Марк Олбрайтон выполнил прострел с левого фланга, а Синдзи Окадзаки, находясь в убойной позиции, не смог пробить по мячу.



Прошло еще две минуты, и хозяева организовали стремительную контратаку с забегом Антуана Гризманна по левому флангу. Олбрайтон, вынужденный догонять француза, только фолом смог остановить соперника. И хотя нарушение случилось на подступах к штрафной площади, рефери назначил пенальти, который был уверенно реализован пострадавшим — 1:0.



Вроде бы воспрявший духом "Лестер" слегка приуныл, но играть не бросил, и в остатке тайма ничего интересного уже не произошло. А в перерыве Крейг Шекспир заменил Окадзаки и выпустил Энди Кинга для укрепления центра поля.



Во втором тайме "Атлетико" уверенно контролировал игру, заставив "лис" сосредоточиться на обороне своих ворот. Попытка Рияда Махреза заработать пенальти была неубедительной, а других моментов гости не создали.



"Лестеру" удалось уберечь свои ворота от второго гола, но и на ответный подопечные Шекспира особо рассчитывать не могли. Не самый хороший, но и не самый плохой результат для "лис", и теперь все решится в ответном матче на "Кинг Пауэр".



"Атлетико" (Испания) — "Лестер" (Англия) — 1:0 (1:0)



Гол: Гризманн 28 (пен).



"Атлетико": Облак, Хуанфран, Годин, Савич, Филипе Луис, Коке, Габи, Ньигес, Карраско (Корреа 65), Гризманн, Торрес (Партей 75).



"Лестер": Шмейхель, Симпсон, Беналуан, Хут, Фукс, Махрез, Ндиди, Дринкуотер, Олбрайтон, Окадзаки (Кинг 45), Варди (Слимани 77).



Предупреждения: Олбрайтон, Беналуан, Хут.