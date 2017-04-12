"Юнайтед" может потребовать Крооса в обмен на Де Хеа

"Манчестер Юнайтед" постарается изо всех сил, чтобы оградить Давида Де Хеа от интереса "Реала", но если удержать голкипера окажется невозможно, "красные дьяволы" потребуют взамен одну из больших звезд Королевского клуба — вроде полузащитника Тони Крооса.

Как известно, приобретение голкипера, обладающего звездным статусом, является одним из приоритетов "Реала" на грядущее лето. На "Сантьяго Бернабеу", помимо Де Хеа, также сватают Тибо Куртуа из "Челси" и Уго Льориса из "Тоттенхэма".



Как стало известно The Independent, на "Олд Траффорд" уверены, что смогут устоять перед любым предложением "Реала". Одновременно "дьяволы" испытывают обеспокоенность, что желание отправиться в Мадрид выразит сам Давид, как он это уже сделал летом 2015, когда сделка едва не состоялась.



Сообщается, что Де Хеа пока не уведомил своего тренера Жозе Моуриньо о планах на будущее, и эта обеспокоенность заставляет "Юнайтед" следить за рынком голкиперов, проявляя интерес к Самиру Хандановичу из "Интера" и Джанлуиджи Доннарумме из "Милана".



Как уже было сказано, "дьяволы" не нуждаются в деньгах "Реала", но если уход Де Хеа будет неизбежен, Моуриньо потребует одну из звезд своего бывшего клуба — предпочтительно полузащитника, где "Юнайтед" явно требуется усиление.



Среди игроков, которых "Юнайтед" может получить в обмен на Де Хеа, называются Тони Кроос и Каземиро.