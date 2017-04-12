Баркли вернулся к тренировкам после избиения

Несмотря на подбитый глаз, полузащитник "Эвертона" Росс Баркли приступил к тренировкам в преддверии матча Премьер-Лиги против "Бернли" в субботу.

Напомним, в воскресенье вечером 23-летний игрок сборной Англии стал жертвой избиения в одном из баров Ливерпуля. Пропустив два удара в лицо от другого посетителя заведения, Баркли упал на землю.



И хотя сам Росс не обратился в полицию, распространенная в социальных сетях видеозапись инцидента положила начало расследованию. Баркли уже дал свои показания, а в среду утром вернулся на тренировочную базу "ирисок", прибыв туда в шляпе и солнцезащитных очках.



"Мы можем подтвердить, что Росс стал жертвой неспровоцированного нападения незнакомца в воскресенье вечером", — говорится в заявлении юристов Баркли, который сам никаких комментариев по-прежнему не дает.



По всей видимости, Росс избежал каких-либо травм и в субботу, несмотря на подбитый глаз, сможет выйти на поле "Гудисон Парк".