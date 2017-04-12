Баркли вернулся к тренировкам после избиения
Несмотря на подбитый глаз, полузащитник "Эвертона" Росс Баркли приступил к тренировкам в преддверии матча Премьер-Лиги против "Бернли" в субботу.
Напомним, в воскресенье вечером 23-летний игрок сборной Англии стал жертвой избиения в одном из баров Ливерпуля. Пропустив два удара в лицо от другого посетителя заведения, Баркли упал на землю.
И хотя сам Росс не обратился в полицию, распространенная в социальных сетях видеозапись инцидента положила начало расследованию. Баркли уже дал свои показания, а в среду утром вернулся на тренировочную базу "ирисок", прибыв туда в шляпе и солнцезащитных очках.
"Мы можем подтвердить, что Росс стал жертвой неспровоцированного нападения незнакомца в воскресенье вечером", — говорится в заявлении юристов Баркли, который сам никаких комментариев по-прежнему не дает.
По всей видимости, Росс избежал каких-либо травм и в субботу, несмотря на подбитый глаз, сможет выйти на поле "Гудисон Парк".
12.04.2017 21:00
Просмотров: 407
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме
Последние комментарии:
терпила эвертонский. поделом за грязную игру
(ответить)
типичный скузи на фотке
(ответить)
я не узнаю Вас в гриме.это Смоктуновский?
(ответить)
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий