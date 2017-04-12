Баркли вернулся к тренировкам после избиения

Росс Баркли Несмотря на подбитый глаз, полузащитник "Эвертона" Росс Баркли приступил к тренировкам в преддверии матча Премьер-Лиги против "Бернли" в субботу.

Напомним, в воскресенье вечером 23-летний игрок сборной Англии стал жертвой избиения в одном из баров Ливерпуля. Пропустив два удара в лицо от другого посетителя заведения, Баркли упал на землю.

И хотя сам Росс не обратился в полицию, распространенная в социальных сетях видеозапись инцидента положила начало расследованию. Баркли уже дал свои показания, а в среду утром вернулся на тренировочную базу "ирисок", прибыв туда в шляпе и солнцезащитных очках.

"Мы можем подтвердить, что Росс стал жертвой неспровоцированного нападения незнакомца в воскресенье вечером", — говорится в заявлении юристов Баркли, который сам никаких комментариев по-прежнему не дает.

По всей видимости, Росс избежал каких-либо травм и в субботу, несмотря на подбитый глаз, сможет выйти на поле "Гудисон Парк".


Метки Баркли, происшествия, Эвертон

Автор mihajlo   

Дата 12.04.2017 21:00

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  1. frisby 12.04.2017 21:18 # frisby
    терпила эвертонский. поделом за грязную игру

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  2. mr-terry 12.04.2017 21:02 # mr-terry
    типичный скузи на фотке

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  3. dimon70 12.04.2017 21:01 # dimon70
    я не узнаю Вас в гриме.это Смоктуновский?

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