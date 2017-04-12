"Юнайтед" не взял Руни на матч с "Андерлехтом"

Наставник "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуриньо не взял своего капитана Уэйна Руни на первый четвертьфинальный матч Лиги Европы против "Андерлехта".

Напомним, 31-летний Руни пропустил матчи Премьер-Лиги против "Эвертона" и "Сандерленда" на прошлой неделе из-за проблем с лодыжкой. Однако Уэйн уже полностью восстановился и в среду утром занимался в общей группе.



Несмотря на выздоровление Уэйна, Моуриньо предпочел оставить его в Манчестер. Предположительно, это решение португальского тренера сильно расстроило Руни, который целенаправленно работал, чтобы помочь своей команде продвинуться к очередному трофею и путевке в Лигу Чемпионов.



"Нас не устраивает его состояние. Он не уверен в себе. У него все еще есть неприятные ощущения в лодыжке. Посмотрим, как он будет себя чувствовать к уикенду", — приводит слова Моуриньо Daily Express.



Добавим, что с 17 декабря Руни отметился лишь одним появлением в стартовом составе "Юнайтед" в рамках Премьер-Лиги. Сложившаяся ситуация может подтолкнуть Руни к смене клуба по окончании сезона, несмотря на действующий до июня 2019 контракт.