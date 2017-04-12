"Юнайтед" не взял Руни на матч с "Андерлехтом"

Уэйн Руни Наставник "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуриньо не взял своего капитана Уэйна Руни на первый четвертьфинальный матч Лиги Европы против "Андерлехта".

Напомним, 31-летний Руни пропустил матчи Премьер-Лиги против "Эвертона" и "Сандерленда" на прошлой неделе из-за проблем с лодыжкой. Однако Уэйн уже полностью восстановился и в среду утром занимался в общей группе.

Несмотря на выздоровление Уэйна, Моуриньо предпочел оставить его в Манчестер. Предположительно, это решение португальского тренера сильно расстроило Руни, который целенаправленно работал, чтобы помочь своей команде продвинуться к очередному трофею и путевке в Лигу Чемпионов.

"Нас не устраивает его состояние. Он не уверен в себе. У него все еще есть неприятные ощущения в лодыжке. Посмотрим, как он будет себя чувствовать к уикенду", — приводит слова Моуриньо Daily Express.

Добавим, что с 17 декабря Руни отметился лишь одним появлением в стартовом составе "Юнайтед" в рамках Премьер-Лиги. Сложившаяся ситуация может подтолкнуть Руни к смене клуба по окончании сезона, несмотря на действующий до июня 2019 контракт.


Метки Манчестер Юнайтед, Руни, травмы

Автор mihajlo   

Дата 12.04.2017 20:00

Количество просмотров Просмотров: 875

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Последние комментарии:




  1. dimon70 12.04.2017 21:03 # dimon70
    на фото чуваку 31 год?да ну нах,опечатка

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  2. osivori 12.04.2017 20:46 # osivori
    хряку борода мешает

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  3. mancunia-planet 12.04.2017 20:44 # mancunia-planet
    мешок

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  4. mixmaster 12.04.2017 20:31 # mixmaster
    Что за дед на фото?

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  5. hazarchik 12.04.2017 20:15 # hazarchik
    Зато Xруни взял кошелек и банкоматную карточку чтобы доит очередные бесплатные 300 тысяч фунтов

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  6. f345 12.04.2017 20:06 # f345
    6ляя))...не очень он тут выглядит)вылитый мой дед после нескольких недель в запое)))

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