Клоппа удовлетворит только попадание в топ-4
Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп заявил, что признает сезон удовлетворительным только в одном случае – если "красные" финишируют по итогам сезона в топ-4 Премьер-Лиги.
Напомним, что последний раз клуб с "Энфилда" выступал в Лиге Чемпионов в сезоне 2014/2015. В прошлом году "красные" упустили путевку в престижный турнир, уступив "Севилье" в финале Лиги Европы.
В текущем сезоне "Ливерпуль" рассчитывает добиться желаемой цели через Премьер-Лигу. По словам Клоппа, только попадание в первую четверку позволит ему назвать кампанию по-настоящему успешной.
"Тренеры всегда находятся под давлением, потому что от них требуют побед в каждом матче. Со своей стороны могу заметить, что я доволен только тогда, когда мои ребята выигрывают. Если проецировать эти принципы на весь сезон, то я буду удовлетворен только в одном случае – если мы попадем в Лигу Чемпионов", - цитирует Клоппа Sky.
12.04.2017 19:00
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туров 10 назад, колбасник некий заявлял что основании в чемпионство ливера больше чем у Челси) ах ах ах! ЧТО ДЕСКАТЬ ИГР 6 С ТОПАМИ У АРСИТОКРАТОВ!!! А У ЛИВЕРА ТОЛЬКО 5! И ЧТО ОНИ УВЕРЕННЕЕ В НИХ ИГРАЮТ!!!
Уже тогда адекваты заявляли что осталось 15 игр! А не 5-6! с топами или без них. ВСЕ ИГРЫ РАВНОЗНАЧНЫ! Только колбасня со скумами и гейгуннерами такие ебантаи) Адекваты только Аристократы
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четко, удачи
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Клопп, действуй
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Наследник Венгера
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