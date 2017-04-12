Клоппа удовлетворит только попадание в топ-4

Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп заявил, что признает сезон удовлетворительным только в одном случае – если "красные" финишируют по итогам сезона в топ-4 Премьер-Лиги.

Напомним, что последний раз клуб с "Энфилда" выступал в Лиге Чемпионов в сезоне 2014/2015. В прошлом году "красные" упустили путевку в престижный турнир, уступив "Севилье" в финале Лиги Европы.



В текущем сезоне "Ливерпуль" рассчитывает добиться желаемой цели через Премьер-Лигу. По словам Клоппа, только попадание в первую четверку позволит ему назвать кампанию по-настоящему успешной.



"Тренеры всегда находятся под давлением, потому что от них требуют побед в каждом матче. Со своей стороны могу заметить, что я доволен только тогда, когда мои ребята выигрывают. Если проецировать эти принципы на весь сезон, то я буду удовлетворен только в одном случае – если мы попадем в Лигу Чемпионов", - цитирует Клоппа Sky.