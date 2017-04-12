Леонардо Бонуччи "очарован" Премьер-Лигой

Защитник "Ювентуса" Леонардо Бонуччи намекнул на свое желание переехать в Англию, признавшись в симпатиях Премьер-Лиге.

Прошлым летом рулевой "Манчестер Сити" Пеп Гвардиола пытался заполучить 29-летнего Бонуччи, однако итальянец предпочел остаться в "Ювентусе", где конфликтует с главным тренером Максом Аллегри.



Ожидается, по окончании сезона "горожане" вновь выйдут на одного из лучших защитников в современном футболе, чтобы укрепить проблемную линию. Судя по всему, сам Леонардо тоже не против сменить обстановку.



"Когда лучший тренер в мире говорит, что ты входишь в список его любимых игроков, улыбка автоматически появляется на твоем лице. Эта похвала только подтверждает, что я добился значительного прогресса".



"Что касается Премьер-Лиги в целом, то она не может восхищать. Я очарован матчами Премьер-Лиги, особенно тем, что трибуны в этой стране постоянно заполнены. Меня нравится страсть, которая исходит от фанатов: именно это заставляет первым приходить на тренировки и последним отправляться домой", - цитирует Бонуччи Daily Mirror.