Мората ждет сотрудничества с Конте

Нападающий "Реала" Альваро Мората уверен, что в обозримом будущем он сможет поработать под руководством нынешнего тренера "Челси" Антонио Конте.

Как известно, Конте интересовался воспитанником "Реала" еще будучи главным тренером "Ювентуса". Возглавив Челси, итальянец предпринял еще одну попытку заполучить Альваро, но в ответ услышал отказ.



Сам Мората, несмотря на отсутствие игровой практики, уверяет, что счастлив в "Мадрид" и не помышляет о смене клуба. Однако поработать с Конте 24-летний нападающий по-прежнему хочет.



"Конте делал на меня большую ставку, еще даже не пригласив в команду. Я приехал в "Ювентус" сразу после его ухода, а затем он пытался заполучить меня в "Челси", но из этого тоже ничего не вышло".



"Он знает о моих возможностях лучше меня самого, и я чувствую, что нахожусь в долгу перед ним. Он заставил меня поверить, что я могу выступать на высочайшем уровне. Я уверен, что рано или поздно мы поработаем в одной команде", - цитирует Морату The Guardian.



Также Альваро рассказал, что в случае ухода из "Реала" он откажется от всех имеющихся предложений, кроме вариантов из Премьер-Лиги.



"Я очень счастлив в Мадриде, они меня всецело поддерживает, но если на столе появится выгодное предложение, а клуб захочет меня продать, значит, так тому и быть. Вы знаете, что я обожаю Италию, но если мне придется уйти, я поеду только в Премьер-Лигу", - добавил Мората.