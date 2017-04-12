Туре хочет завершить карьеру в "Сити" Кубком Англии

Полузащитник "Манчестер Сити" Яя Туре заявил, что победой в Кубке Англии хочет завершить сезон и, возможно, собственную карьеру на "Этихад".

Пребывание 33-летнего Туре на "Этихад" может подойти к концу грядущим летом. "Горожане" до сих пор не вступили в переговоры с Яя по новому контракту, а агент ивуарийца Дмитрий Селюк уверяет, что готов уже сейчас обсудить будущее своего клиента.



В данный момент все мысли Туре связаны с удачным завершением сезона, в остатке которого "Сити" имеет лишь один шанс выиграть трофеи – если пробьется в финал Кубка Англии. Победой в этом турнире Яя надеется порадовать фанатов "горожан" и, возможно, сделать себе прощальный подарок перед отъездом в другой клуб.



"Я хочу выигрывать трофеи и надеюсь, что мы сможем пополнить трофейную коллекцию клуба. В этом году мы боролись во всех возможных турнирах, но теперь продолжаем участие в Кубке Англии. Это большая цель для нас, и мы с нетерпением ждем полуфинала", - цитирует Туре Daily Mail.