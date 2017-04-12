Туре хочет завершить карьеру в "Сити" Кубком Англии

Яя Туре Полузащитник "Манчестер Сити" Яя Туре заявил, что победой в Кубке Англии хочет завершить сезон и, возможно, собственную карьеру на "Этихад".

Пребывание 33-летнего Туре на "Этихад" может подойти к концу грядущим летом. "Горожане" до сих пор не вступили в переговоры с Яя по новому контракту, а агент ивуарийца Дмитрий Селюк уверяет, что готов уже сейчас обсудить будущее своего клиента.

В данный момент все мысли Туре связаны с удачным завершением сезона, в остатке которого "Сити" имеет лишь один шанс выиграть трофеи – если пробьется в финал Кубка Англии. Победой в этом турнире Яя надеется порадовать фанатов "горожан" и, возможно, сделать себе прощальный подарок перед отъездом в другой клуб.

"Я хочу выигрывать трофеи и надеюсь, что мы сможем пополнить трофейную коллекцию клуба. В этом году мы боролись во всех возможных турнирах, но теперь продолжаем участие в Кубке Англии. Это большая цель для нас, и мы с нетерпением ждем полуфинала", - цитирует Туре Daily Mail.



Метки Манчестер Сити, Туре

Автор foxmcfc   

Дата 12.04.2017 16:00

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  1. mancunia-planet 12.04.2017 16:07 # mancunia-planet
    Челси, Арсенал либо Шпоры - пофиг кто выйграет, только б не голубки

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  2. ben-arfa 12.04.2017 16:05 # ben-arfa
    Пригодится и в следубщем сезоне

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