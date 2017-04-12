Анонс матча "Атлетико" — "Лестер"

Лестер В среду вечером "Лестер", последний представитель Англии в Лиге Чемпионов, проведет первый матч 1/4 финала в гостях у "Атлетико".

Мог ли кто-то на старте сезона предположить, что "Лестер" дольше "Арсенала", "Манчестер Сити" и "Тоттенхэма" задержится в Лиге Чемпионов и доберется до четвертьфинала, как минимум? И хотя это несопоставимо с завоеванием "лисами" титула Премьер-Лиги в прошлой кампании, но тоже является большой сенсацией.

Если "Лестер" впервые участвует в Лиги Чемпионов, то "Атлетико" является опытнейшим европейским бойцом. Команда Диего Симеоне добирается до четвертьфинальной стадии этого соревнования четвертый сезон кряду.

Ранее "Атлетико" и "Лестер" дважды пересекались в Европе: в сезоне 1961/62 в рамках Кубка Обладателей Кубков и в сезоне 1997/98 в рамках Кубка УЕФА. Оба раза в следующую стадию плей-офф проходил испанский клуб.

"Атлетико" выиграл 16 из 21 домашнего матча в Лиге Чемпионов при Диего Симеоне, потерпев лишь одно поражение — от "Бенфики" в сентябре 2015 (1:2).

Кроме того, в 15 из 17 последних домашних матчей Лиги Чемпионов "Атлетико" не пропускал.

"Лестер" — первый дебютант Лиги Чемпионов после "Малаги" в сезоне 2012/13, добравшийся до четвертьфинальной стадии с первой попытки.

"Лестер" — восьмой английский клуб, добравшийся до четвертьфинальной стадии Лиги Чемпионов. По этому показателю Англия превосходит все остальные страны.

"Лестер" выиграл только один из четырех выездных матчей в этом розыгрыше Лиги Чемпионов — в "Брюгге" в первом туре группового этапа (0:3).

"Лестер" — самая малозабивающая команда из восьми оставшихся в Лиге Чемпионов (10 голов в восьми матчах).

В среднем "Лестер" владеет мячом только 38% времени — это тоже худший показатель среди всех четвертьфиналистов.

В этом розыгрыше Лиги Чемпионов голкипер "Лестера" Каспер Шмейхель отразил 19 из 21 удара в створ своих ворот, включая два 11-метровых.

Капитан "Лестера" Уэс Морган отправился на этот выезд, но лишь для того, чтобы поддержать команду — сыграть ему не позволит травма спины. Уилфрид Ндиди, пропустивший матч против "Эвертона" в минувший уикенд, в полном порядке. Сам Ндиди, а также Роберт Хут, Ислам Слимани и Джейми Варди "висят" на желтой карточке.

Лига Чемпионов. 1/4 финала. Первый матч
"Атлетико" (Испания) — "Лестер" (Англия)
Мадрид. Стадион "Висенте Кальдерон". 21:45 Онлайн-трансляция


Метки анонс матча, Атлетико, Лестер, Лига Чемпионов

Автор mihajlo   

Дата 12.04.2017 15:00

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  1. second005 12.04.2017 16:12 # second005
    В Северной Корее, намечается кипиш с участием США. Как бы третью мировую не замутили бы..

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  2. apucmokpam 12.04.2017 16:08 # apucmokpam
    Назарбаев топ, канеш

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  3. narcot 12.04.2017 16:01 # narcot
    Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев поручил правительству составить график перехода казахского алфавита на латиницу


    Бораты охyевшие

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  4. mcart 12.04.2017 16:00 # mcart
    Барсу снова унизили. Опять Реалу предстоит отстаивать честь ла лиги.

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  5. calvin-harris 12.04.2017 15:55 # calvin-harris
    п1 и обе забьют = 4,06

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  6. farot 12.04.2017 15:53 # farot
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    51% акций аснала ему

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  7. superglor 12.04.2017 15:39 # superglor
    Чтоб вы вылетели, самый позорный клубишко за всю историю АПЛ.

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  8. arsenal-fc-fan 12.04.2017 15:22 # arsenal-fc-fan
    Скучаю по временам, когда в полуфинале ЛЧ все 4 команды были английские. Всего раз на моем веку было, эх.

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  9. aleksan 12.04.2017 15:14 # aleksan
    Вперёд Лестер!

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  10. mancunia-planet 12.04.2017 15:13 # mancunia-planet
    где глоры Лесистера? где ваша радость и поддержка, выходите, если есть кто...)

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  11. jesus33 12.04.2017 15:10 # jesus33
    Будем надеяться, что Лестер не будет позорить АПЛ, как это из года в год делает chelsea.

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  12. narcot 12.04.2017 15:05 # narcot
    надеюсь, что будут вые6аны

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  13. warham 12.04.2017 15:02 # warham
    Лестер обосрется, как и Расея.

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  14. chelseafanmd 12.04.2017 15:02 # chelseafanmd
    Надеемся чудо продолжиться)

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