Анонс матча "Атлетико" — "Лестер"
В среду вечером "Лестер", последний представитель Англии в Лиге Чемпионов, проведет первый матч 1/4 финала в гостях у "Атлетико".
Мог ли кто-то на старте сезона предположить, что "Лестер" дольше "Арсенала", "Манчестер Сити" и "Тоттенхэма" задержится в Лиге Чемпионов и доберется до четвертьфинала, как минимум? И хотя это несопоставимо с завоеванием "лисами" титула Премьер-Лиги в прошлой кампании, но тоже является большой сенсацией.
Если "Лестер" впервые участвует в Лиги Чемпионов, то "Атлетико" является опытнейшим европейским бойцом. Команда Диего Симеоне добирается до четвертьфинальной стадии этого соревнования четвертый сезон кряду.
Ранее "Атлетико" и "Лестер" дважды пересекались в Европе: в сезоне 1961/62 в рамках Кубка Обладателей Кубков и в сезоне 1997/98 в рамках Кубка УЕФА. Оба раза в следующую стадию плей-офф проходил испанский клуб.
"Атлетико" выиграл 16 из 21 домашнего матча в Лиге Чемпионов при Диего Симеоне, потерпев лишь одно поражение — от "Бенфики" в сентябре 2015 (1:2).
Кроме того, в 15 из 17 последних домашних матчей Лиги Чемпионов "Атлетико" не пропускал.
"Лестер" — первый дебютант Лиги Чемпионов после "Малаги" в сезоне 2012/13, добравшийся до четвертьфинальной стадии с первой попытки.
"Лестер" — восьмой английский клуб, добравшийся до четвертьфинальной стадии Лиги Чемпионов. По этому показателю Англия превосходит все остальные страны.
"Лестер" выиграл только один из четырех выездных матчей в этом розыгрыше Лиги Чемпионов — в "Брюгге" в первом туре группового этапа (0:3).
"Лестер" — самая малозабивающая команда из восьми оставшихся в Лиге Чемпионов (10 голов в восьми матчах).
В среднем "Лестер" владеет мячом только 38% времени — это тоже худший показатель среди всех четвертьфиналистов.
В этом розыгрыше Лиги Чемпионов голкипер "Лестера" Каспер Шмейхель отразил 19 из 21 удара в створ своих ворот, включая два 11-метровых.
Капитан "Лестера" Уэс Морган отправился на этот выезд, но лишь для того, чтобы поддержать команду — сыграть ему не позволит травма спины. Уилфрид Ндиди, пропустивший матч против "Эвертона" в минувший уикенд, в полном порядке. Сам Ндиди, а также Роберт Хут, Ислам Слимани и Джейми Варди "висят" на желтой карточке.
Лига Чемпионов. 1/4 финала. Первый матч
"Атлетико" (Испания) — "Лестер" (Англия)
Мадрид. Стадион "Висенте Кальдерон". 21:45 Онлайн-трансляция
12.04.2017 15:00
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Чтоб вы вылетели, самый позорный клубишко за всю историю АПЛ.
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Скучаю по временам, когда в полуфинале ЛЧ все 4 команды были английские. Всего раз на моем веку было, эх.
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Вперёд Лестер!
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где глоры Лесистера? где ваша радость и поддержка, выходите, если есть кто...)
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Будем надеяться, что Лестер не будет позорить АПЛ, как это из года в год делает chelsea.
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надеюсь, что будут вые6аны
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Лестер обосрется, как и Расея.
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Надеемся чудо продолжиться)
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