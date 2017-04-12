Садио Мане успешно прооперирован в Лондоне

Нападающий "Ливерпуля" Садио Мане был успешно прооперирован в Лондоне и теперь готовится приступить к реабилитации.

Напомним, 1 апреля в дерби против "Эвертона" Мане не только отметился голом, но и серьезно повредил мениск своего левого колена. К сожалению для Садио, решить возникшую проблему оказалось возможно только хирургическим путем.



Во вторник 25-летний сенегалец перенес операцию, которая, по собственному признанию Мане, прошла успешно. Совсем скоро Садио начнет реабилитацию, чтобы вернуться в строй к началу предсезонной подготовки в июле.



"Это замечательно, что я получил так много ободряющих сообщений от фанатов со всего мира, особенно в социальных сетях. Это заставляет меня гордиться. Столь огромная поддержка от фанатов "Ливерпуля" и сборной Сенегала придает мне сил. Я бы хотел поблагодарить каждого".



"Вчера я был успешно прооперирован и теперь буду стараться изо всех сил на пути к возвращению на поле. Надеюсь, я вернусь как можно скорее и заиграю еще лучше, чем прежде", — сообщил Мане официальному веб-сайту "Ливерпуля".