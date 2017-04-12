Сампаоли мечтает поработать в Премьер-Лиге

Рулевой "Севильи" Хорхе Сампаоли признался, что мечтает поработать в Премьер-Лиге и посоревноваться с другими тренерами топ-класса.

Как известно, прошлой весной "Челси" рассматривал кандидатуру Сампаоли, однако в последний момент сделал выбор в пользу Антонио Конте. С тех пор Хорхе успел покинуть сборную Чили, возглавить "Севилью" и добиться с ней локальных успехов в Ла Лиге.



Тем не менее, аргентинец по-прежнему мечтает поработать в Премьер-Лиге и испытать себя в противостоянии с лучшими тренерами планеты – Пепом Гвардиолой, Юргеном Клоппом и Жозе Моуриньо.



"Надеюсь, однажды мне представится шанс реализовать свои идеи в Англии. Лучшие тренеры мира уже поделились своей философией с Премьер-Лигой, и я хочу попробовать себя в противостоянии с ними", - цитирует Сампаоли The Sun.