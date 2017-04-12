Сампаоли мечтает поработать в Премьер-Лиге
Рулевой "Севильи" Хорхе Сампаоли признался, что мечтает поработать в Премьер-Лиге и посоревноваться с другими тренерами топ-класса.
Как известно, прошлой весной "Челси" рассматривал кандидатуру Сампаоли, однако в последний момент сделал выбор в пользу Антонио Конте. С тех пор Хорхе успел покинуть сборную Чили, возглавить "Севилью" и добиться с ней локальных успехов в Ла Лиге.
Тем не менее, аргентинец по-прежнему мечтает поработать в Премьер-Лиге и испытать себя в противостоянии с лучшими тренерами планеты – Пепом Гвардиолой, Юргеном Клоппом и Жозе Моуриньо.
"Надеюсь, однажды мне представится шанс реализовать свои идеи в Англии. Лучшие тренеры мира уже поделились своей философией с Премьер-Лигой, и я хочу попробовать себя в противостоянии с ними", - цитирует Сампаоли The Sun.
12.04.2017 13:00
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в сраной ла лиге уже себя показал макс уровень ньюкасл на след сезон
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лашпек!
даже лестер пройти не смог в лч, еще и в АПЛ хочет
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"с лучшими тренерами планеты – Пепом Гвардиолой, Юргеном Клоппом и Жозе Моуриньо." - фокс совсем уже акуел
сампаоли вместо пакета будет скриньте
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прости, Хорхе, у нас Венгер. Нам другого нельзя
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