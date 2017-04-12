Сампаоли мечтает поработать в Премьер-Лиге

Хорхе Сампаоли Рулевой "Севильи" Хорхе Сампаоли признался, что мечтает поработать в Премьер-Лиге и посоревноваться с другими тренерами топ-класса.

Как известно, прошлой весной "Челси" рассматривал кандидатуру Сампаоли, однако в последний момент сделал выбор в пользу Антонио Конте. С тех пор Хорхе успел покинуть сборную Чили, возглавить "Севилью" и добиться с ней локальных успехов в Ла Лиге.

Тем не менее, аргентинец по-прежнему мечтает поработать в Премьер-Лиге и испытать себя в противостоянии с лучшими тренерами планеты – Пепом Гвардиолой, Юргеном Клоппом и Жозе Моуриньо.

"Надеюсь, однажды мне представится шанс реализовать свои идеи в Англии. Лучшие тренеры мира уже поделились своей философией с Премьер-Лигой, и я хочу попробовать себя в противостоянии с ними", - цитирует Сампаоли The Sun.


Метки Премьер-Лига, Сампаоли, Севилья

Автор foxmcfc   

Дата 12.04.2017 13:00

Количество просмотров Просмотров: 814

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Последние комментарии:




  1. manvsos 12.04.2017 14:14 # manvsos
    в сраной ла лиге уже себя показал макс уровень ньюкасл на след сезон

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  2. jerry-maguire 12.04.2017 13:50 # jerry-maguire
    лашпек!
    даже лестер пройти не смог в лч, еще и в АПЛ хочет

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  3. j-silver 12.04.2017 13:32 # j-silver
    "с лучшими тренерами планеты – Пепом Гвардиолой, Юргеном Клоппом и Жозе Моуриньо." - фокс совсем уже акуел

    сампаоли вместо пакета будет скриньте

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  4. arsenal-fc-fan 12.04.2017 13:22 # arsenal-fc-fan
    прости, Хорхе, у нас Венгер. Нам другого нельзя

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