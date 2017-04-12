Диего Симеоне: "Мне нравится Варди"

Наставник "Атлетико" Диего Симеоне признался, что является поклонником нападающего "Лестера" Джейми Варди и "лис" в целом.

Сегодня вечером в Мадриде состоится первый матч 1/4 финала Лиги Чемпионов — турнира, в котором "Лестер" является абсолютным новичком. "Атлетико" в свою очередь дважды участвовал в финале этого соревнования за три последних года, однако Симеоне полон уважению к своему сопернику и его главному бомбардиру.



"Мне нравится Джейми Варди, я высоко его ценю как нападающего. Он мощный нападающий того рода, которыми привык обладать "Атлетико". Он делает игру своей команды гораздо более глубокой, он осложняет жизнь защитникам, пытающимся избавиться от мяча. Он очень опасен, и если мы совершим ошибки, то он накажет нас за это".



"Лестер" хорошо адаптировал свой стиль игры под имеющихся игроков. Именно поэтому они столь успешно выступают в Европе", — цитирует Симеоне Daily Mirror.