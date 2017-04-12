Пэриш уверен, что Заха останется в "Пэлас"

Президент "Кристал Пэлас" Стив Пэриш выразил уверенность, что его клубу удастся удержать вингера Уилфрида Заху на "Селхерст Парк" грядущим летом.

В этом сезоне 24-летний Заха демонстрирует лучший футбол в своей карьере, а в минувший понедельник поспособствовал яркой победе "орлов" над "Арсеналом" со счетом 3:0, записав на свое имя две результативных передачи.



Тем временем, в прессе появились слухи, что в борьбу за бывшего игрока "Манчестер Юнайтед" готовы вступить "Тоттенхэм" и "Манчестер Сити". Однако Пэриш не боится, что "Пэлас" лишится своей звезды.



"Ему будет сложно уйти грядущим летом, по-настоящему сложно. Мы уверены, что он останется. Сейчас Уилфрид сосредоточен на концовке сезона и том, чтобы помочь нам избежать вылета. Он находится здесь с молодых лет. В конце сезона мы сядем за стол переговоров, и я полон уверенности, что мы сможем сохранить его".



"Мы хотим подняться выше в лиге. Мы думали, что этот сезон сложится лучше, чем получилось на самом деле, однако у нас все еще есть шансы финишировать относительно высоко. Кажется, мы лишь в трех-четырех очках от 10-го места".



"Мы стремимся сделать команду сильнее, и Уилфид является неотъемлемой частью того, что мы делаем", — сообщил Пэриш Sky Sports.