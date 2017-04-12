Правый защитник Глен Джонсон покинет "Стоук" в конце сезона, так и не сумев заработать новый контракт.

Напомним, Джонсон выступает за "гончаров" с 2015 года, когда он перешел из "Ливерпуля" свободным агентом. Действующий контракт Глена истекает грядущим летом и предусматривает автоматическое продление, если бы защитник сыграл 25 матчей в этом сезоне Премьер-Лиги.



В данный момент 32-летний Джонсон провел только 18 матчей в рамках Премьер-Лиги. Поскольку до окончания сезона "гончарам" остается сыграть шесть поединков, Глен не сможет автоматически продлить свое пребывание в "Стоуке".



Как сообщает The Telegraph, главный тренер "гончаров" Марк Хьюз не будет пытаться удержать Джонсона. Вместо этого "Стоук" предложит остаться в клубе конкуренту Глена по позиции Филу Бардсли, чей контракт также истекает в конце сезона.



Тем не менее, у Джонсона есть все шансы продолжить карьеру в Премьер-Лиге. Интерес к опытному защитнику, получающему 60 тысяч фунтов в неделю у "гончаров", уже проявили "Вест Хэм" и "Кристал Пэлас".