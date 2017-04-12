"Сити" отпустит Наваса назад в "Севилью"

"Манчестер Сити" не собирается продлевать контракт с вингером Хесусом Навасом, который грядущим летом сможет вернуться в родную "Севилью".

В последних матчах Навасу удалось заработать похвалу от главного тренера "горожан" Хосепа Гвардиолы, действуя на позиции правого защитника, однако это ничего не меняет в плане будущего Хесуса.



Как стало известно The Telegraph, "Сити" планирует отпустить свободным агентом игрока, который четыре года назад был приобретен у "Севильи" за 15.9 миллионов фунтов.



Несмотря на скорое обретение статуса свободного агента и обилие возможных вариантов, включая "Рому", Навас заинтересован лишь в возвращении в "Севилью", за которую до отъезда в Манчестер он сыграл 388 матчей в течение 10 сезонов.