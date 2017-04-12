Марк Овермарс может стать спортивным директором "Арсенала"

Бывшая звезда "Арсенала" Марк Овермарс может стать спортивным директором лондонского клуба.

Ранее в этом сезоне появилась информация, что "канониры" задумываются о создании в клубе должности спортивного директора, который впоследствии обеспечит переходный процесс от Арсена Венгера к преемнику на посту главного тренера.



Как сообщает Daily Mail, Венгер выступает против того, чтобы клуб ограничивал его власть в футбольных вопросах, особенно трансферных, однако проблемы этого сезона лишь укрепляют стремление руководства пригласить спортивного директора.



В данный момент "Арсенал" рассматривает целый ряд кандидатур со всей Европы, но фаворитом на роль спортивного директора "канониров" является Овермарс, занимающий аналогичную должность в "Аяксе".



В бытность игроком Марку довелось поработать с Венгером. За три года в "Арсенале" Овермарс выиграл Премьер-Лигу и Кубок Англии. В качестве директора "Аякса" 44-летний голландец трудится с июня 2012.



Конкурентом Овермарса называется Микаэль Зорк, сейчас работающий спортивным директором в дортмундской "Боруссии".