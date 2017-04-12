Шекспир: "Моя совесть чиста по поводу увольнения Раньери"

Главный тренер "Лестера" Крейг Шекспир заверил, что не имеет никакого отношения к решению владельцев клуба уволить Клаудио Раньери.

Выступая в стадии Sky Sports в понедельник вечером, Раньери заявил, что по-прежнему отказывается верить в предательство своих игроков, принявшихся демонстрировать отличный футбол сразу после увольнения итальянца в феврале.



Но одновременно Клаудио признал, что еще в прошлом году у него были разногласия с некоторыми лицами в клубе. Шекспир, работавший помощником у Раньери, уверяет, что это был не он.



"У нас никогда не было никаких разногласий или обид друг на друга. Каждый имеет право высказаться. У не имею ничего против этого. Моя совесть чиста".



"Мне нечего добавить к тому, что я произнес на своей первой пресс-конференции. Я сказал, что разговаривал Клаудио вечером, когда он был освобожден от исполнения своих обязанностей. Он поблагодарил меня, а я поблагодарил его".



"Он сказал, что это футбол. Было приятно видеть, что он наслаждался проведенным здесь временем, и мы расстались в хороших отношениях", — цитирует Шекспира The Independent.