"Ливерпуль" нацелился на Окслейд-Чемберлена

"Ливерпуль" готов вступить в борьбу за полузащитника "Арсенала" Алекса Окслейд-Чемберлена, не испугавшись ценника в 35 миллионов фунтов, который "канониры" установили за своего игрока.

Буквально на днях главный тренер "Арсенала" Арсен Венгер заявил, что его клубу "жизненно необходимо" сохранить Алекса, потому что потеря такого рода игрока нанесла бы лондонцам "большой ущерб".



Однако, как это часто происходит с Венгером в этом сезоне, его слова не подтверждаются поступками — "Арсенал" до сих пор не обратился к Окслейд-Чемберлену насчет нового контракта, хотя действующее соглашение игрока сборной Англии истекает уже через год.



Изданию The Telegraph стало известно, что этой ситуацией надеется воспользоваться наставник "Ливерпуля" Юрген Клопп, который является большим поклонником 23-летнего игрока сборной Англии.



Возможность получать регулярную игровую практику на излюбленной позиции в центре поля и выступать бок о бок со своими партнерами по сборной в лице Джеймса Милнера, Натаниэля Клайна, Джордана Хендерсона и Адама Лалланы может показаться Алексу слишком привлекательной, чтобы от нее отказываться.



Кроме того, "Арсенал" — впервые в эру Венгера — рискует остаться без Лиги Чемпионов на будущий сезон, и этот фактор тоже может сыграть свою роль в решении Окслейд-Чемберлена относительно своего будущего.



По информации издания, в данный момент "канониры" оценивают Алекса в 35 млн. фунтов, однако эта цена видится слегка оптимистичной, учитывая оставшийся срок по контракту игрока. На "Энфилде" уверены, что смогут уговорить "Арсенал" на меньшую сумму, особенно если заручатся согласием самого Окслейд-Чемберлена на переход.