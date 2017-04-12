Джон Кросс: "95%, что Венгер останется еще на два года"

Обозреватель Daily Mirror и автор книги об Арсене Венгере Джон Кросс ожидает, что с вероятностью 95% главный тренер "Арсенала" заключит новый контракт, как бы ни завершился этот сезон.

В данный момент "канониры" все еще находятся в глубочайшем кризисе, что и продемонстрировало поражение от "Кристал Пэлас" со счетом 3:0 в понедельник вечером.



Чтобы охарактеризовать проблемы "Арсенала", достаточно сказать, что с 15 февраля подопечные Венгера одержали лишь три победы: против полупрофессиональных "Линкольна" и "Саттона", а также против "Вест Хэма". Однако Кросс ожидает, что Арсен все равно продлит свое пребывание на "Эмирейтс" до 2019 года.



"Последнее поражение ощущается как опустошительный и определяющий момент для Арсена Венгера. Но не позвольте ввести себя в заблуждение. Это очень мало что меняет. И я не думаю, что это как-либо влияет на ситуацию с будущим Венгера".



"У него на столе уже несколько месяцев лежит двухлетний контракт, ожидающий подписи, хотя некоторые детали и условия они все еще обсуждают. Моменты, которые требующие изменений — это спортивный директор, тренерский штаб, академия и тому подобное".



И все равно я убежден, что с вероятностью 95 процентов он останется, произведя маленькую революцию с составом и тренерским штабом. Ожидаются серьезные перемены в плане игроков и тренеров. В клубе также существует стремление привлекать к тренерской работе своих бывших игроков".



"Хорошее ли сейчас время, чтобы объявить о новом контракте? Нет. Особенно в ситуации, когда сезон идет под откос. Полагаю, они надеются финишировать в топ-4 или выиграть Кубок Англии, чтобы на фоне этого в конце сезона сделать объявление".



"Но даже если они не финишируют в топ-4 и не выиграют Кубок Англии, это не изменит мою веру в то, что Венгер останется еще на два года".



"Иван Газидис стремится обеспечить некоторые промежуточные изменения, но Стэн Кроенке обладает абсолютным доверием к Венгеру, и его голос является определяющим. Каждый в клубе является его подчиненным".



"Неудивительно, что Венгер нравится Кроенке. Он величайший тренер "Арсенала". Но все хорошие вещи однажды заканчиваются. Если, конечно, ты не Арсен Венгер", — пишет Кросс.