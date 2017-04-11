Десайи: "Азар не готов к переходу в "Реал"

Бывший защитник "Челси" Марсель Десайи считает, что вингер "синих" Эден Азар ментально не готов к переходу в "Реал".

Как известно, 26-летний бельгиец стал приоритетной целью "Реала" на летнее трансферное окно. По слухам, в услугах Азара заинтересован лично главный тренер "сливочных" Зинедин Зидан.



Десайи, выступавший за "Челси" в период с 1998 по 2004 год, считает, что пока Эден не готов к такому повороту событию. По мнению Марселя, плеймейкер просто недостаточно эгоистичен, чтобы стать звездой "Реала".



"Все зависит от его амбиций. Я не уверен, что у Эдена Азара есть цель стать топ-игроком, быть твердым игроком основы в "Реале".



"Азар находится в системе "Челси" уже пять лет, хорошо выступает, но не играет так, как мы ожидали от него – Эден не забивает мячи и не является эквивалентом Роналду или Месси. Он просто-напросто нестабилен".



"Если подытожить, то я не думаю, что он полностью готов измениться и рискнуть, потому что он захочет играть в футбол регулярно", - цитирует Десайи Goal.