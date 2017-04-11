Десайи: "Азар не готов к переходу в "Реал"

Эден Азар Бывший защитник "Челси" Марсель Десайи считает, что вингер "синих" Эден Азар ментально не готов к переходу в "Реал".

Как известно, 26-летний бельгиец стал приоритетной целью "Реала" на летнее трансферное окно. По слухам, в услугах Азара заинтересован лично главный тренер "сливочных" Зинедин Зидан.

Десайи, выступавший за "Челси" в период с 1998 по 2004 год, считает, что пока Эден не готов к такому повороту событию. По мнению Марселя, плеймейкер просто недостаточно эгоистичен, чтобы стать звездой "Реала".

"Все зависит от его амбиций. Я не уверен, что у Эдена Азара есть цель стать топ-игроком, быть твердым игроком основы в "Реале".

"Азар находится в системе "Челси" уже пять лет, хорошо выступает, но не играет так, как мы ожидали от него – Эден не забивает мячи и не является эквивалентом Роналду или Месси. Он просто-напросто нестабилен".

"Если подытожить, то я не думаю, что он полностью готов измениться и рискнуть, потому что он захочет играть в футбол регулярно", - цитирует Десайи Goal.



Метки Азар, Реал, Челси

Автор foxmcfc   

Дата 11.04.2017 22:00

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Последние комментарии:




  1. foxi 11.04.2017 22:44 # foxi
    Кто Азар, если не топ игрок? У старого, по-моему, не все дома

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  2. daikirai 11.04.2017 22:16 # daikirai
    Не потянет уровень. В челси он звезда, но в Реале он скамеечник будет

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  3. jesus33 11.04.2017 22:13 # jesus33
    Естественно.
    Одно дело играть хорошо в деревне (chelsea), и совсем другое в городе Мадрид.

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  4. gerrard08 11.04.2017 22:12 # gerrard08
    Лучшеб просто в угар впал бы и селфипалкой снимал

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  5. j-silver 11.04.2017 22:05 # j-silver
    пинсонигер азара на слабо чтоли проверяет?

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