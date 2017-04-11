Кэррик исключает переход в другой клуб Премьер-Лиги

Майкл Кэррик Полузащитник "Манчестер Юнайтед" Майкл Кэррик намекнул, что после ухода с "Олд Траффорд" завершит игровую карьеру.

Несмотря на то, что 35-летний Кэррик с самого детства поддерживает "Ньюкасл" и даже мечтал о переходе на "Сент-Джеймс Парк", Майкл исключает переход в другой клуб Премьер-Лиги.

Таким образом, можно предположить, что после ухода из "Манчестер Юнайтед" англичан повесит бутсы на гвоздь. Следующий сезон, на который "дьяволы" предлагают Майклу новый контракт, вероятно, станет последним в карьере полузащитника.

"Думаю, время для перехода в "Ньюкасл" уже прошло. Да, в детстве я фанател от "Ньюкасла" и мечтал оказаться в этом клубе, но я считаю, что мне повезло столько лет отыграть за "Манчестер Юнайтед".

"Когда я закончу выступления в МЮ, думаю, моей карьере тоже придет конец. Я не хочу забегать далеко вперед, но я совершенно точно не буду выступать за другой клуб из Англии", - приводит слова Кэррика Goal.



Метки Кэррик, Манчестер Юнайтед

Автор foxmcfc   

Дата 11.04.2017 21:00

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  1. dimon70 11.04.2017 21:13 # dimon70
    зря не ушел к сорокам,поиграл бы в топклубе

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  2. akadam 11.04.2017 21:06 # akadam
    "после ухода из "Манчестер Юнайтед" англичан повесит бутсы на гвоздь"

    Доставило! )))

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  3. mancunia-planet 11.04.2017 21:01 # mancunia-planet
    ни то что Лампард да Джеррард

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