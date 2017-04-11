Кэррик исключает переход в другой клуб Премьер-Лиги

Полузащитник "Манчестер Юнайтед" Майкл Кэррик намекнул, что после ухода с "Олд Траффорд" завершит игровую карьеру.

Несмотря на то, что 35-летний Кэррик с самого детства поддерживает "Ньюкасл" и даже мечтал о переходе на "Сент-Джеймс Парк", Майкл исключает переход в другой клуб Премьер-Лиги.



Таким образом, можно предположить, что после ухода из "Манчестер Юнайтед" англичан повесит бутсы на гвоздь. Следующий сезон, на который "дьяволы" предлагают Майклу новый контракт, вероятно, станет последним в карьере полузащитника.



"Думаю, время для перехода в "Ньюкасл" уже прошло. Да, в детстве я фанател от "Ньюкасла" и мечтал оказаться в этом клубе, но я считаю, что мне повезло столько лет отыграть за "Манчестер Юнайтед".



"Когда я закончу выступления в МЮ, думаю, моей карьере тоже придет конец. Я не хочу забегать далеко вперед, но я совершенно точно не буду выступать за другой клуб из Англии", - приводит слова Кэррика Goal.