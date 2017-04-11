Джеррард возглавит команду U-18 "Ливерпуля" со следующего сезона

Наращивая свое влияние внутри "Ливерпуля", со следующего сезона экс-капитан "красных" Стивен Джеррард будет тренировать команду U-18.

Напомним, в ноябре Джеррард, сыгравший 748 матчей за мерсисайдский клуб на протяжении 17 лет, объявил о своем решении повесить бутсы на гвоздь. А в январе стало известно о предстоящем возвращении Стивена в "Ливерпуль", уже в качестве тренера.



Непосредственно к работе в академии 36-летний Джеррард приступил с февраля. В данный момент у Стивена нет какой-то определенной должности, он является "тренером широкого профиля", проводя занятия с различными возрастными группами.



Однако The Times стало известно, что с нового сезона роль Джеррарда изменится. Произведя хорошее впечатление на наставника "красных" Юргена Клоппа и директора академии Алекса Инглеторпа за последние месяцы, Стивен получил право принять шефство над командой 18-летних.



Добавим, что еще в прошлом году Джеррард мог бы попробовать себя в качестве самостоятельного специалиста, когда ему поступило предложение возглавить "МК Донс". Однако Стивен решил начать свою карьеру тренера с низов и развивать ее поступательно.