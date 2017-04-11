Джеррард возглавит команду U-18 "Ливерпуля" со следующего сезона
Наращивая свое влияние внутри "Ливерпуля", со следующего сезона экс-капитан "красных" Стивен Джеррард будет тренировать команду U-18.
Напомним, в ноябре Джеррард, сыгравший 748 матчей за мерсисайдский клуб на протяжении 17 лет, объявил о своем решении повесить бутсы на гвоздь. А в январе стало известно о предстоящем возвращении Стивена в "Ливерпуль", уже в качестве тренера.
Непосредственно к работе в академии 36-летний Джеррард приступил с февраля. В данный момент у Стивена нет какой-то определенной должности, он является "тренером широкого профиля", проводя занятия с различными возрастными группами.
Однако The Times стало известно, что с нового сезона роль Джеррарда изменится. Произведя хорошее впечатление на наставника "красных" Юргена Клоппа и директора академии Алекса Инглеторпа за последние месяцы, Стивен получил право принять шефство над командой 18-летних.
Добавим, что еще в прошлом году Джеррард мог бы попробовать себя в качестве самостоятельного специалиста, когда ему поступило предложение возглавить "МК Донс". Однако Стивен решил начать свою карьеру тренера с низов и развивать ее поступательно.
11.04.2017 20:00
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потенциальные неудачники.
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все на лёд
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давай,кэп,удачи тебе.
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В 2020 году начнется Эпоха Короля Стиви...
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через пару сезонов клоп уйдет в баварию
поставят стиви и будет лфк ебать лет 10 всех подряд
10 чашек лч ) когда у щелсей так и будет купленная чукотская 1
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Готовят почву для смены немецкого физрука, даже не удивительно, учитывая бездарные результаты и отсутствие прогресса.
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и никогда не будут на 1 месте
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Физруком устроился.
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