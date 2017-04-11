Джеррард возглавит команду U-18 "Ливерпуля" со следующего сезона

Стивен Джеррард Наращивая свое влияние внутри "Ливерпуля", со следующего сезона экс-капитан "красных" Стивен Джеррард будет тренировать команду U-18.

Напомним, в ноябре Джеррард, сыгравший 748 матчей за мерсисайдский клуб на протяжении 17 лет, объявил о своем решении повесить бутсы на гвоздь. А в январе стало известно о предстоящем возвращении Стивена в "Ливерпуль", уже в качестве тренера.

Непосредственно к работе в академии 36-летний Джеррард приступил с февраля. В данный момент у Стивена нет какой-то определенной должности, он является "тренером широкого профиля", проводя занятия с различными возрастными группами.

Однако The Times стало известно, что с нового сезона роль Джеррарда изменится. Произведя хорошее впечатление на наставника "красных" Юргена Клоппа и директора академии Алекса Инглеторпа за последние месяцы, Стивен получил право принять шефство над командой 18-летних.

Добавим, что еще в прошлом году Джеррард мог бы попробовать себя в качестве самостоятельного специалиста, когда ему поступило предложение возглавить "МК Донс". Однако Стивен решил начать свою карьеру тренера с низов и развивать ее поступательно.


Метки Джеррард, Ливерпуль, тренеры

Автор mihajlo   

Дата 11.04.2017 20:00

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  1. manutd-20champ 11.04.2017 21:06 # manutd-20champ
    потенциальные неудачники.

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  2. mancunia-planet 11.04.2017 21:03 # mancunia-planet
    все на лёд

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  3. dimon70 11.04.2017 20:52 # dimon70
    давай,кэп,удачи тебе.

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  4. scouser2005 11.04.2017 20:38 # scouser2005
    В 2020 году начнется Эпоха Короля Стиви...

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  5. blackdreamer 11.04.2017 20:21 # blackdreamer
    через пару сезонов клоп уйдет в баварию
    поставят стиви и будет лфк ебать лет 10 всех подряд
    10 чашек лч ) когда у щелсей так и будет купленная чукотская 1

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  6. chev11 11.04.2017 20:05 # chev11
    Готовят почву для смены немецкого физрука, даже не удивительно, учитывая бездарные результаты и отсутствие прогресса.

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  7. dnb 11.04.2017 20:03 # dnb
    и никогда не будут на 1 месте

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  8. role-playin 11.04.2017 20:00 # role-playin
    Физруком устроился.

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