"Арсенал" вышел на контакт с Эрнесто Вальверде
После сокрушительного поражения от "Кристал Пэлас" накануне вечером боссы "Арсенала" вышли на контакт с главным тренером "Атлетика" из Бильбао Эрнесто Вальверде.
Разгром на "Селхерст Парк" со счетом 3:0 не смутил главного тренера "канониров" Арсена Венгера. Француз снова отказался отвечать на вопросы о своем будущем, лишь намекнув, что продлит истекающий контракт с клубом.
Тем не менее, характер последней игры и отдаленность команды от первой четверки Премьер-Лиги вынудили боссов "Арсенала" вступить в переговоры с 54-летним Вальверде, сообщает испанское издание Marca.
54-летний специалист в данный момент претендует на работу с "Барселоной", куда сватали в том числе и Венгера. Арсен уже заверил, что не отправится на "Камп Ноу", а вот Эрнесто, вероятно, будет выбирать между двумя вариантами продолжения карьеры.
11.04.2017 19:00
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Последние комментарии:
Неееет
#венгерживи
#венгерподпишиконтракт
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слуцкий ждет
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кто это?
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Арсен прибьет свои яйца гвоздями к эмирейтсу, подписывайте кого хотите, веня форева.
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Арсенал: "Мы почти подписали Вальверде!" Вот тогда по настоящему смешно будет
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Чёт гонево какое-то откровенное.
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А як же тухель жардим и симеоне?
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Arsene Wenger, we want you to stay! На всех английских стадионах в АПЛ сейчас поют. Ну кроме гейгуннерского.
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разницы нет кто придёт вместо Вени, в любом случае обосрётся
Хотя, может и наоборот, клуб может разкошелиться, укрепить состав и у нового коуча попрёт...но это не точно
во всяком случае будет интересно.
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