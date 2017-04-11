"Арсенал" вышел на контакт с Эрнесто Вальверде

После сокрушительного поражения от "Кристал Пэлас" накануне вечером боссы "Арсенала" вышли на контакт с главным тренером "Атлетика" из Бильбао Эрнесто Вальверде.

Разгром на "Селхерст Парк" со счетом 3:0 не смутил главного тренера "канониров" Арсена Венгера. Француз снова отказался отвечать на вопросы о своем будущем, лишь намекнув, что продлит истекающий контракт с клубом.



Тем не менее, характер последней игры и отдаленность команды от первой четверки Премьер-Лиги вынудили боссов "Арсенала" вступить в переговоры с 54-летним Вальверде, сообщает испанское издание Marca.



54-летний специалист в данный момент претендует на работу с "Барселоной", куда сватали в том числе и Венгера. Арсен уже заверил, что не отправится на "Камп Ноу", а вот Эрнесто, вероятно, будет выбирать между двумя вариантами продолжения карьеры.