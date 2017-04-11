"Арсенал" вышел на контакт с Эрнесто Вальверде

Эрнесто Вальверде После сокрушительного поражения от "Кристал Пэлас" накануне вечером боссы "Арсенала" вышли на контакт с главным тренером "Атлетика" из Бильбао Эрнесто Вальверде.

Разгром на "Селхерст Парк" со счетом 3:0 не смутил главного тренера "канониров" Арсена Венгера. Француз снова отказался отвечать на вопросы о своем будущем, лишь намекнув, что продлит истекающий контракт с клубом.

Тем не менее, характер последней игры и отдаленность команды от первой четверки Премьер-Лиги вынудили боссов "Арсенала" вступить в переговоры с 54-летним Вальверде, сообщает испанское издание Marca.

54-летний специалист в данный момент претендует на работу с "Барселоной", куда сватали в том числе и Венгера. Арсен уже заверил, что не отправится на "Камп Ноу", а вот Эрнесто, вероятно, будет выбирать между двумя вариантами продолжения карьеры.



Метки Арсенал, Атлетик, Вальверде

Автор foxmcfc   

Дата 11.04.2017 19:00

Количество просмотров Просмотров: 1265

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Последние комментарии:




  1. rav-07 11.04.2017 19:54 # rav-07
    Неееет

    #венгерживи
    #венгерподпишиконтракт

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  2. blackdreamer 11.04.2017 19:39 # blackdreamer
    слуцкий ждет

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  3. dimon70 11.04.2017 19:33 # dimon70
    кто это?

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  4. iroquez 11.04.2017 19:31 # iroquez
    Арсен прибьет свои яйца гвоздями к эмирейтсу, подписывайте кого хотите, веня форева.

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  5. glorfindel 11.04.2017 19:22 # glorfindel
    Арсенал: "Мы почти подписали Вальверде!" Вот тогда по настоящему смешно будет

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  6. sausage 11.04.2017 19:08 # sausage
    Чёт гонево какое-то откровенное.

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  7. j-silver 11.04.2017 19:07 # j-silver
    А як же тухель жардим и симеоне?

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  8. division 11.04.2017 19:04 # division
    Arsene Wenger, we want you to stay! На всех английских стадионах в АПЛ сейчас поют. Ну кроме гейгуннерского.

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  9. mancunia-planet 11.04.2017 19:02 # mancunia-planet
    разницы нет кто придёт вместо Вени, в любом случае обосрётся
    Хотя, может и наоборот, клуб может разкошелиться, укрепить состав и у нового коуча попрёт...но это не точно
    во всяком случае будет интересно.

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