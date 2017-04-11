ПСЖ хочет приобрести Лукаса Переса

Грядущим летом ПСЖ попытается приобрести нападающего Лукаса Переса у "Арсенала".

Напомним, этот сезон "канониры" начинали с большими проблемами в нападении: Оливье Жиру отдыхал после выступлений на Евро-2016, а Данни Уэлбек был тяжело травмирован. В результате тренер Арсен Венгер был вынужден перевести на позицию центрального нападающего Алексиса Санчеса, а в дублеры для чилийца приобрел у "Депортиво" Переса.



По ходу этого сезона проблемы в нападении отступили, а Санчес великолепно адаптировался к новой роли. Таким образом, Лукас оказался в глубоком запасе и сейчас может похвастать только двумя появлениями в стартовом составе в рамках Премьер-Лиги.



Ожидается, что 28-летний испанец не будет мириться с таким положением вещей и грядущим летом постарается покинуть "Арсенал". Ранее пресса сообщала об интересе к Пересу со стороны "Вест Хэма", однако теперь у Лукаса появился еще один вариант.



Как стало известно Goal, Пересу удалось привлечь интерес со стороны ПСЖ, чей тренер Унаи Эмери является большим поклонником своего соотечественника и пытался заполучить Лукаса еще прошлым летом, до его трансфера в "Арсенал".



С помощью Переса, несмотря на ограниченную игровую практику забившего семь голов и отдавшего пять результативных передач за "Арсенал", Эмери надеется снизить зависимость ПСЖ от формы Эдинсона Кавани. Париже также заинтересованы и в Алексисе Санчесе, однако Лукас выглядит гораздо более доступной альтернативой.