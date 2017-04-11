Салливан опроверг слухи о планах продать долю в "Вест Хэме"

Совладелец "Вест Хэма" Дэвид Салливан опроверг слухи о том, что они с Дэвидом Голдом собираются продать долю в своем клубе.

Сегодня утром издание Daily Express опубликовало материал с пометкой "эксклюзив" о том, что Салливан и Голд уже более года ищут инвестора, чьи финансы позволили бы "молотобойцам" выйти на новый уровень.



Однако Салливан быстро отреагировал на эту информацию и в интервью официальному веб-сайту "Вест Хэма" заявил, что у болельщиков нет повода для беспокойства.



"Это не секрет, что у нас с Дэвидом Голдом долгосрочные намерения как у опекунов "Вест Хэма". Мы никогда не рассматривали "Вест Хэм" как краткосрочный проект, и мы планируем быть здесь много, много лет, обеспечивая клубу дальнейший прогресс на поле и вне его, а также успех для наших преданных фанатов".



"Я расстроен видеть публикацию этой совершенно лживой статьи", — сообщил Салливан.