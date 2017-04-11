"Манчестер Сити" лидирует в борьбе за Санчеса

Вопреки слухам о "Челси" как о наиболее предпочтительном направлении для Алексиса Санчеса, "Манчестер Сити" уверен в приобретении чилийского нападающего.

Накануне чилийская радиостанция Cooperativa сообщила, что Санчес не будет продлевать свой истекающий через год контракт с "канонирами", а вместо этого хочет уйти с "Эмирейтс" уже грядущим летом, при этом оставшись в Англии.



А сегодня издания Daily Mail и ESPN, ссылаясь на близкий к игроку источник, независимо друг от друга утверждают, что Алексис предпочитает продолжить карьеру в "Сити", а вовсе не в "Челси", как это было принято считать ранее.



Сообщается, что 28-летний чилиец отчаялся реализовать свои спортивные амбиции в "Арсенал" и теперь жаждет воссоединиться с тренером "горожан" Хосепом Гвардиолой, с которым ему довелось поработать в "Барселоне".



Другими претендентами на Алексиса называются "Манчестер Юнайтед" и ПСЖ, однако на "Этихад" уверены, что смогут опередить своих конкурентов.