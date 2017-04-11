"Юнайтед", "Сити" и "Челси" хотят купить Менди

Бенжамен Менди "Манчестер Юнайтед", "Манчестер Сити" и "Челси" заинтересованы в приобретении левого защитника "Монако" Бенжамена Менди.

"Монако" выдающимся образом проводит этот сезон, демонстрируя отличный футбол не только в Лиге 1, но и в Лиге Чемпионов. Неслучайно сразу несколько молодых звезд Леонардо Жардима попали на радар к богатейшим клубам Европы — включая Менди.

Как стало известно Sky Sports от своих источников, среди претендентов на 22-летнего Менди, сыгравшего 28 матчей в этом сезоне с учетом всех соревнований, числятся как минимум три представителя Премьер-Лиги.

Прошлым летом "Монако" приобрел Бенжамена у "Марселя" за 13 миллионов фунтов — теперь защитник оценивается уже в два раза больше.

Добавим, что Менди, в марте дебютировавший за сборную Франции, является рекордсменом этого розыгрыша Лиги Чемпионов по результативным передачам среди защитников — три.


Метки видео, Манчестер Сити, Манчестер Юнайтед, Менди, Монако, Челси

Автор mihajlo   

Дата 11.04.2017 15:40

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Последние комментарии:




  1. linderman 11.04.2017 16:06 # linderman
    А на фото не Уэлбек из Пушки?

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  2. chelsea-69 11.04.2017 16:04 # chelsea-69
    Скумам то зачем. У них бермудский треугольник для ЛЗ

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  3. gjchancel 11.04.2017 16:00 # gjchancel
    Абрамович быстрее найдёт общий язык с братьями, чем поймойка из МС.

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  4. psymusic 11.04.2017 15:58 # psymusic
    Мбаппе надо Челси купить, за любые деньги, хорош чертяка!

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  5. sergant27 11.04.2017 15:48 # sergant27
    Разберут Монако по частям сейчас

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  6. wearechelsea 11.04.2017 15:42 # wearechelsea
    К королям Англии его!

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