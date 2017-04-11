"Юнайтед", "Сити" и "Челси" хотят купить Менди

"Манчестер Юнайтед", "Манчестер Сити" и "Челси" заинтересованы в приобретении левого защитника "Монако" Бенжамена Менди.

"Монако" выдающимся образом проводит этот сезон, демонстрируя отличный футбол не только в Лиге 1, но и в Лиге Чемпионов. Неслучайно сразу несколько молодых звезд Леонардо Жардима попали на радар к богатейшим клубам Европы — включая Менди.



Как стало известно Sky Sports от своих источников, среди претендентов на 22-летнего Менди, сыгравшего 28 матчей в этом сезоне с учетом всех соревнований, числятся как минимум три представителя Премьер-Лиги.



Прошлым летом "Монако" приобрел Бенжамена у "Марселя" за 13 миллионов фунтов — теперь защитник оценивается уже в два раза больше.



Добавим, что Менди, в марте дебютировавший за сборную Франции, является рекордсменом этого розыгрыша Лиги Чемпионов по результативным передачам среди защитников — три.



