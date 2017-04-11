Шнайдерлен: "Ван Галь хотел сделать из меня робота"

Полузащитник "Эвертона" Морган Шнайдерлен подтвердил, что под руководством Луи Ван Галя игрокам "Манчестер Юнайтед" не была представлена даже минимальная свобода действий.

В свое время именно Ван Галь настоял на приобретении Шнайдерлена из "Саутгемптона", однако раскрыть потенциал француза так и не смог. Сменивший его Жозе Моуриньо и вовсе решил продать Моргана прошлой зимой.



По словам Шнайдерлена, под руководством Ван Галя команде было запрещено предаваться инстинктам на футбольном поле. Луи хотел сделать из своих подопечных роботов, считает Морган.



"Первый сезон с Ван Галом – как кость в горле. Я не получал никакого удовольствия от игры. На поле он оставлял мне мало свободы, несмотря на то, что я обладал большим опытом игры в Премьер Лиге".



"С ним я чувствовал, что играю как робот. Мне говорили: "Ты не должен идти за мячом в эту часть поля, ты не должен делать того и этого". Подобного рода инструкции меня немного беспокоили".



"Когда игрок задается вопросом во время матча: "Что тренер хочет, чтобы я сделал в данной ситуации?" - он действует гораздо менее эффективно. Особенно это касается "Манчестер Юнайтед", где каждый матч тщательно анализируется прессой, а критика моментально доносится со всех сторон, - цитирует Шнайдерлена Daily Mirror.