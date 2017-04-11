"Юнайтед" готов выслушать предложения по Янузаю

Жозе Моуриньо и Аднан Янузай "Манчестер Юнайтед" выслушает предложения о продаже вингера Аднана Янузая грядущим летом.

22-летний бельгиец не смог произвести должного впечатления в этом сезоне, выступая за "Сандерленд" на правах аренды. Теперь клуб с "Олд Траффорд" готов навсегда избавиться от игрока, ярко заявившего о себе под руководством Дэвида Мойеса.

Как сообщает The Telegraph, особым интересом кандидатура Янузая пользуется во Франции и Италии. Внимание к Аднану, в частности, проявляют ПСЖ, "Лион", "Монако", "Марсель", а также "Рома", "Наполи", "Милан" и "Ювентус".

За развитием ситуации вокруг Янузая следят также некоторые клубы Премьер-Лиги, однако сам игрок предпочитает отъезд за границу. Вингер намерен перезапустить карьеру в новой для себя стране.



Метки Манчестер Юнайтед, Янузай

Автор foxmcfc   

Дата 11.04.2017 13:00

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Последние комментарии:




  1. t1mka 11.04.2017 13:46 # t1mka
    потом придет новый тренер и скажет, что никогда бы не продавал Янузая

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  2. gay-fan-gunner 11.04.2017 13:42 # gay-fan-gunner
    а какое будущее пророчили анусаю мумушники

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  3. mancunia-planet 11.04.2017 13:07 # mancunia-planet
    чтото много клубов его хотят, другое дело место в основе ему никто обещать не будет. Милан или Рома норм варики впринципе, Италия ему подойдет

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  4. karandash 11.04.2017 13:03 # karandash
    Просить за него нужно не меньше чем за Азара, порядка 40 будет правильной ценой.

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