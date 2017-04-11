"Юнайтед" готов выслушать предложения по Янузаю

"Манчестер Юнайтед" выслушает предложения о продаже вингера Аднана Янузая грядущим летом.

22-летний бельгиец не смог произвести должного впечатления в этом сезоне, выступая за "Сандерленд" на правах аренды. Теперь клуб с "Олд Траффорд" готов навсегда избавиться от игрока, ярко заявившего о себе под руководством Дэвида Мойеса.



Как сообщает The Telegraph, особым интересом кандидатура Янузая пользуется во Франции и Италии. Внимание к Аднану, в частности, проявляют ПСЖ, "Лион", "Монако", "Марсель", а также "Рома", "Наполи", "Милан" и "Ювентус".



За развитием ситуации вокруг Янузая следят также некоторые клубы Премьер-Лиги, однако сам игрок предпочитает отъезд за границу. Вингер намерен перезапустить карьеру в новой для себя стране.