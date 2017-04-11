"Юнайтед" готов выслушать предложения по Янузаю
"Манчестер Юнайтед" выслушает предложения о продаже вингера Аднана Янузая грядущим летом.
22-летний бельгиец не смог произвести должного впечатления в этом сезоне, выступая за "Сандерленд" на правах аренды. Теперь клуб с "Олд Траффорд" готов навсегда избавиться от игрока, ярко заявившего о себе под руководством Дэвида Мойеса.
Как сообщает The Telegraph, особым интересом кандидатура Янузая пользуется во Франции и Италии. Внимание к Аднану, в частности, проявляют ПСЖ, "Лион", "Монако", "Марсель", а также "Рома", "Наполи", "Милан" и "Ювентус".
За развитием ситуации вокруг Янузая следят также некоторые клубы Премьер-Лиги, однако сам игрок предпочитает отъезд за границу. Вингер намерен перезапустить карьеру в новой для себя стране.
11.04.2017 13:00
Просмотров: 950
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме
Последние комментарии:
потом придет новый тренер и скажет, что никогда бы не продавал Янузая
(ответить)
а какое будущее пророчили анусаю мумушники
(ответить)
чтото много клубов его хотят, другое дело место в основе ему никто обещать не будет. Милан или Рома норм варики впринципе, Италия ему подойдет
(ответить)
Просить за него нужно не меньше чем за Азара, порядка 40 будет правильной ценой.
(ответить)
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий