Куман: "Последнее слово за Лукаку"

Наставник "Эвертона" Рональд Куман признал, что его клуб может не переубедить нападающего Ромелу Лукаку насчет ухода с "Гудисон Парк".

Напомним, в прошлом месяце Лукаку отклонил предложение "ирисок" о новом контракте и вновь заявил о своим амбициях выступать в Лиге Чемпионов.



Куман все еще надеется сохранить 23-летнего бельгийца, уверенно лидирующего в споре бомбардиров Премьер-Лиги с 23 голами, но признает, что последнее слово все-таки за самим Ромелу, чей контракт истекает через два года.



"Ромелу Лукаку является одним из лучших нападающих в мире, и я думаю, парень продолжает прогрессировать во многих аспектах. Я не могу изменить то, как ему бить по воротам. Думаю, в этом отношении он лучший".



"Каждый знает, что он является ключевым игроком "Эвертона", и мы постараемся сделать все возможное, чтобы сохранить его здесь, но окончательное решение всегда за самим игроком. Все знают, что у него есть свои амбиции, но мы постараемся изо всех сил", — сообщил Куман BBC.