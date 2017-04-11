Куман: "Последнее слово за Лукаку"
Наставник "Эвертона" Рональд Куман признал, что его клуб может не переубедить нападающего Ромелу Лукаку насчет ухода с "Гудисон Парк".
Напомним, в прошлом месяце Лукаку отклонил предложение "ирисок" о новом контракте и вновь заявил о своим амбициях выступать в Лиге Чемпионов.
Куман все еще надеется сохранить 23-летнего бельгийца, уверенно лидирующего в споре бомбардиров Премьер-Лиги с 23 голами, но признает, что последнее слово все-таки за самим Ромелу, чей контракт истекает через два года.
"Ромелу Лукаку является одним из лучших нападающих в мире, и я думаю, парень продолжает прогрессировать во многих аспектах. Я не могу изменить то, как ему бить по воротам. Думаю, в этом отношении он лучший".
"Каждый знает, что он является ключевым игроком "Эвертона", и мы постараемся сделать все возможное, чтобы сохранить его здесь, но окончательное решение всегда за самим игроком. Все знают, что у него есть свои амбиции, но мы постараемся изо всех сил", — сообщил Куман BBC.
11.04.2017 12:00
Просмотров: 226
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме
Последние комментарии:
Точно такой же игрок как и я, обводить не умею, долго держать не умею, сразу избавляюсь от мяча, но за то в нужное время могу подставлять ногу и забивать голы.
(ответить)
кроме как ставить корпус и вести верховую борьбу ничего не может, обычный форвард таранного типа... ничего особенного, зато немало забил уже
(ответить)
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий